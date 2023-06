Le patron des Xbox Game Studios ne croit toujours pas à la réalité virtuelle

Xbox ne risque vraiment pas de franchir le pas de la réalité virtuelle. Le patron des Xbox Game Studios, Matt Booty, reste véritablement sceptique face à cette nouvelle technologie, pourtant adoptée par son concurrent direct, Playstation, avec le PS VR 1 et 2. Il faut aussi noter le succès de Facebook et son Meta Quest 3, et l’annonce récente d’Apple avec le Vision Pro. Tous les grands acteurs du monde de la technologie ont donc plongé tête la première dans la VR. Mais Matt Booty estime que le marché n’est pas prêt.

Le marché pas prêt

« Je pense que l’on attend jusqu’à ce qu’il y ait un public là-bas. Nous sommes très chanceux d’avoir des grandes licences qui se sont transformées en franchises permanentes avec de grandes communautés. Nous avons 10 jeux qui ont atteint plus de 10 millions de joueurs à ce jour, ce qui est une grande réussite, mais c’est ce type de chiffres dont nous avons besoin pour constater le succès d’un jeu, et nous ne les atteignons pas vraiment avec (les jeux) AR , VR », a-t-il déclaré dans une interview avec le journal Hollywood Reporter.

En 2021 déjà, le grand patron de la branche Xbox, Phil Spencer, avouait son manque d’intérêt pour les jeux VR. Ce n’est pas pour autant que Microsoft se désintéresse totalement de la technologie, puisque la firme de Redmond commercialise depuis plus d’un an son casque Hololens, dédié aux professionnels. Plusieurs titres du PC Game Pass sont aussi compatibles avec les casques PCVR, dont No Man’s Sky et les jeux first party Flight Simulator et Minecraft. En bref, ce n’est qu’une question de temps.