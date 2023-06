Apple dévoile le Vision Pro, son casque de réalité mixte révolutionnaire

La réalité mixte débarque enfin dans nos chaumières. Apple vient de faire sensation en révélant un tout nouveau casque qui souhaite supplanter toute la concurrence. La marque à la pomme va effectivement commercialiser le Vision Pro, un produit qui vend du rêve à tous les férus de technologie… à moins qu’il ne terrifie tout le monde ?

La firme de Cupertino n’a pas souhaité se focaliser sur un casque de réalité virtuelle, comme le PS VR 2 ou l’Oculus Quest par exemple, ni sur un casque de réalité augmentée, comme le Hololens de Microsoft. Elle a préféré mixer les deux réalités pour proposer un casque au prix de… 3500 dollars.

Casque révolutionnaire, mais avec une batterie filaire

Mais à ce prix, Apple a mis les petits plats dans les grands puisque le casque, qui ressemble finalement à un masque de ski, permettra de retrouver tout ce qui fait le sel de l’écosystème Apple (applications, icônes, effets de transition…) directement dans votre environnement. Vous pourrez ainsi surfer sur le web avec une fenêtre intégrée dans votre salon, sans jamais perdre conscience de ce qui vous entoure. Pour les contrôles, tout se fera avec vos doigts, pour scroller par exemple, ou bien via la voix avec Siri, pour fermer et ouvrir des pages. Le regard sera aussi déterminant puisqu’il vous permettra de sélectionner ce qui intéresse, à la manière du PS VR 2.

Mais la grande innovation de ce casque, c’est son interface. Ce casque embarque deux écrans Oled, chacun affichant 23 millions de pixels. Le premier écran est face à vos yeux. Le second sera visible de l’extérieur. Via une roulette située sur le casque, vous pourrez régler son opacité pour que les personnes qui vous entourent sachent si vous êtes disponible ou immergé dans un contenu. Apple a intégré à son casque 12 caméras, 5 capteurs, 6 microphone, deux haut-parleurs de grande qualité et un système d'”audio ray tracing”.

Seul souci, la marque à la pomme intègre à son casque une batterie intégrée filaire, que l’on doit porter à la taille ou poser sur une table par exemple. A voir maintenant ce qu’il en sera dans la vraie réalité, puisque le concept a de quoi faire peur aux réfractaires. Il devrait être disponible début 2024 au moins aux Etats-Unis.