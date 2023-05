Playstation annonce enfin une nouvelle conférence, de grands jeux PS5 montrés !

Elle s’est fait attendre, mais tout vient à point, comme dirait l’autre. Sony est enfin sorti du silence en annonçant une toute nouvelle conférence dédiée à ses prochains jeux. Le leader du marché des consoles de salon diffusera sur Youtube et Twitch, en direct, un Playstation Showcase, le mercredi 24 mai à 22 heures heure de Paris.

“L’émission durera un peu plus d’une heure, se concentrant sur les jeux PS5 et PS VR2 en développement chez les meilleurs studios tout autour du monde. Attendez-vous à un aperçu de plusieurs nouvelles créations des Studios PlayStation, ainsi que des jeux enchanteurs venant de nos partenaires extérieurs et de créateurs indépendants“, explique le compte Twitter de Playstation France.

Spider-Man 2, The Last of Us…

Que pouvons-nous attendre de cet événement ? Beaucoup, semble-t-il. En effet, chacun remarquera la dénomination “Showcase” et non pas “State of Play”, comme multiplie le géant nippon ces derniers temps. Showcase signifie que le nombre de jeux à gros budget devrait être conséquent.

Parmi les titres les plus probablement montrés, Spider-Man 2, enfin, après un premier teaser en 2020. Le jeu devrait d’ailleurs sortir en fin d’année. The Last of Us Factions, variante multijoueurs de la saga, et DS 2, montré en un trailer l’année dernière, devraient aussi être de la partie. Mais on compte également sur Sony pour nous surprendre avec de nouvelles annonces. Dans tous les cas, les jeux montrés seront uniquement disponibles sur PS5 et/ou PSVR 2. Fini donc l’ancienne génération !