Le patron de Xbox reconnaît sa défaite face à Playstation, et veut créer son “propre chemin”

Xbox dans la panade. Alors que le très médiocre Redfall est sorti cette semaine, entraînant un déluge de mauvaises critiques, le patron de la branche gaming de Microsoft a tenu à réagir. Dans une interview fleuve à Kinda Funny Xcast, Phil Spencer a assumé des erreurs quant au nouveau jeu de Bethesda. “Il n’y a rien de plus difficile pour moi que de décevoir la communauté Xbox. J’en fais partie depuis longtemps”, a-t-il d’abord dit. “Je suis en colère contre moi-même. Nous reverrons nos processus.“

Le quinquagénaire est revenu sur les diverses promesses de Xbox sur le jeu, et notamment sur le framerate du titre qui devait être de 60 images par secondes. “Je repense à l’annonce des 60 images par seconde et le fait que nous ne sortons pas le jeu en 60 images par seconde (…) La réponse de la critique n’était pas celle que nous voulions, et c’est décevant. Que pouvons-nous apprendre, comment pouvons-nous nous améliorer ?“

“Vision créative”

Et d’aborder la “vision créative” de ses équipes : “Il y a clairement des choses que nous pouvons faire dans l’exécution, mais s’il y a bien une chose que je ne ferai pas, c’est d’instaurer une pression contre les idées créatives de nos équipes. Je sais que beaucoup de gens diront “hey, vous avez des gens qui savent faire ce genre de jeux, donc forcez-les à en faire”, mais je ne crois pas en ça.“

Il a également indiqué : “Quand Rare a voulu faire Sea of Thieves, quand Obsidian a voulu faire Grounded, quand Tango a voulu faire Hi-Fi Rush alors que tout le monde pensait sûrement qu’ils faisaient une erreur… je veux donner aux équipes une plate-forme créative pour aller aux bouts de leurs envies créatives. Mais j’ai aussi besoin d’avoir une grande proposition de jeux capables d’enchanter nos fans et nous n’avons pas répondu à cette attente, je m’en excuse“

Xbox en berne face à la PS5

Phil Spencer est ensuite revenu sur le prochain Starfield, présenté comme un Skyrim dans l’espace. “Il n’y a aucun monde dans lequel la qualité de Starfield donnera aux joueurs l’envie de vendre leur PS5 et d’acheter une Xbox“, a-t-il dit. “Certains croient que nous, les verts (la couleur de Xbox, NDLR), doivent être meilleurs que les bleus (couleur de Playstation, NDLR) et proposer une version améliorée de ce qu’ils font. Je dirais juste qu’il n’y aura pas de victoire pour Xbox si nous restons dans le sillon d’une autre entreprise. Nous devons créer notre propre chemin“.