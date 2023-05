Zelda TOTK sur Nintendo Switch est bien le chef d’oeuvre attendu

Il était attendu comme le messie… Et il est enfin arrivé ! Le nouvel opus de la saga du jeu vidéo The Legend of Zelda vient tout juste de sortir, et le moins que l’on puisse dire, c’est que le titre de la Nintendo Switch est bel et bien un chef d’oeuvre. World is Small a pu mettre la main sur cette nouvelle exclusivité, et, les heures de jeu défilant, nous ne pouvons qu’être séduits. Nouveaux pouvoirs, carte largement remaniée, coeur de gameplay amélioré… Cette suite en a dans le ventre, et la presse internationale en est également convaincue.

Ainsi, le site américain IGN a mis au jeu la note suprême, 10/10, évoquant une “suite remarquable qui parvient à élever la formule de Breath of the Wild encore plus haut que les nuages“. Gamespot pointe un “triomphe“, qui “rend hommage aux meilleurs pans de la saga et parvient parfois à les dépasser“. Gameinformer décrit de son côté un jeu qui “vous fait réfléchir d’une autre manière“, tout en apportant de “nouvelles émotions“.

“Liberté d’exploration totale”

Les médias français sont également dithyrambiques sur la suite de Breath of the Wild. Pour jeuxvideo.com, nous avons là un “nouveau chef d’oeuvre qui fait passer BOTW, un des meilleurs jeux de tous les temps, pour un brouillon“. Selon Gameblog, TOTK est “bel et bien la masterclass que l’on attendait“. “Hyrule gagne en profondeur et en hauteur pour un résultat époustouflant“, estime Actugaming. “Nous sommes bel et bien en présence d’un titre exceptionnel, fort de qualités ludiques indéniables et d’une liberté d’exploration totale”, conclut Millenium.

Sur Metacritic, site d’agrégateur de notes, TOTK culmine à 96/100, comme Elden Ring. Le jeu est vendu au prix de 69,99 euros sur l’eshop de Nintendo, et à 54,99 euros chez tous les bons commerçants (Fnac, Amazon…). A vos manettes !