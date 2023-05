Nintendo ne sortira pas de nouvelle console avant 2024

Alors que les ventes de Switch semblent marquer l’arrêt, Nintendo pense à l’avenir. Le géant japonais a a ainsi annoncé, par la voix de son président Shuntaro Furukawa, que sa prochaine console n’arrivera pas avant 2024. Et encore, dans le meilleur des cas, puisqu’il évoque l’année fiscale prochaine, qui s’écoule jusqu’au mois de mars 2025.

La marque nippone de jeux vidéo espère en attendant donner un coup de boost aux ventes de la Nintendo Switch, la console aux dizaines de millions de propriétaires. Pour ce faire, Nintendo souhaite “compléter les titres existants avec un flux continu de nouveaux titres et de contenus complémentaires“. Et cela commence dès cette semaine, avec la sortie du tant attendu The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, qui s’annonce dantesque. Suivront Pikmin 4, en juillet, des contenus téléchargeables pour Pokemon Ecarlate et Violet, et aussi, un jour peut-être, Metroid Prime 4.

Quel avenir pour Nintendo ?

“Il sera difficile de maintenir l’élan des ventes de la Switch au cours de sa septième année“, a déclaré le président de Nintendo lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers du groupe. “Notre objectif de vendre 15 millions d’unités au cours de l’année fiscale est un peu exagéré. Mais nous ferons de notre mieux pour soutenir la demande à l’approche des fêtes de fin d’année afin d’atteindre notre objectif.”

Rappelons que la Switch a vu le jour en mars 2017, bien avant la commercialisation de la Playstation 5 et de la Xbox Series. Nintendo capitalisera-t-il sur l’hybride, avec le développement d’une Nintendo Switch plus puissante, ou bien se tournera-t-il vers une console de salon, voire la réalité virtuelle ? Seul l’avenir nous le dira.