Zelda Tears of the Kingdom terminé en seulement... 1h34

Un record pour le tout nouveau jeu de Nintendo. Le dernier opus de The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, est disponible depuis seulement trois jours et pourtant, le titre a déjà été terminé en seulement… une heure et trente-quatre minutes ! C’est gymnast86, un speedrunner qui a établi cette petite prouesse.

Finir le jeu le plus vite possible

Rappelons que le speedrun consiste à terminer un jeu le plus rapidement possible. Plusieurs catégories existent, comme terminer le jeu d’une certaine façon. On se rappelle par exemple de Resident Evil 2, où les speedrunners s’imposaient le fait de terminer le survival-horror uniquement par le pistolet de base. Dans le cas de Tears of the Kingdom, gymnast86 a terminé le jeu sans l’usage d’Amiibo, mais sans d’autres contraintes.

Evidemment, on vous déconseille chaudement de regarder la vidéo si vous êtes en train de faire le jeu, puisque la fin du jeu est spoilé en long en large et en travers. Dans une autre vidéo, gymnast86 donne d’ailleurs tous ses conseils dont l’itinéraire pour le terminer. L’auteur du record prévient d’ailleurs que les méthodes des glitchs usés par les speedrunners dans le jeu précédent, Breath of the Wild, ne marchent plus. « Cela ne signifie pas nécessairement que nous ne pourrons jamais réaliser ces glitchs, mais simplement que les méthodes que nous connaissons pour les activer dans Breath of the Wild ne fonctionneront pas dans ce jeu », dit le speedrunner. Pour rappel, BotW avait été terminé en 23 minutes et 42 secondes.