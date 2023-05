Nintendo Switch : les ventes baissent drastiquement, et c’est plutôt logique

Qui pour arrêter Nintendo ? Le temps, sûrement. La Switch, console hybride du constructeur japonais, semble marquer l’arrêt en termes de ventes. Et ce, après un succès monstre. Rien qu’en 2021, Nintendo a vendu pas moins de 23 millions de Switch, et l’année dernière, 18 millions. La firme de Kyoto voit aujourd’hui la tendance s’inverser, puisqu’elle ne prévoit “que” 15 millions de consoles écoulées pour son année fiscale 2024. Cet objectif de ventes sera toutefois difficile à atteindre, admet la marque.

Pires ventes de la Switch

Concernant l’année fiscale 2023 qui vient de se clôturer, Nintendo a annoncé que son chiffre d’affaires a baissé de 5,5%, passant de 1695 milliards de yen (12,57 milliards de dollars) à 1601 milliards de yens (11,87 milliards de dollars). Les bénéfices ont chuté de 14,9%, à 504,3 milliards de yens (3,74 milliards de dollars). Nintendo ne mourra pas de faim, mais quand même. Sur le dernier trimestre fiscal, le chiffre d’affaires a baissé de 18% sur un an, et 3,06 millions de Switch se sont écoulées sur la période (pour moitié des Switch OLED). Ce sont les plus faibles ventes pour la console.

Mais c’est plutôt logique. La console est sortie en 2017, trois ans avant les consoles next gen que sont la PS5 et la Xbox Series, et affiche un retard technique conséquent. Pour autant, sa ludothèque est toujours très bien fournie. Vendredi, un nouveau The Legend of Zelda sort, et il s’annonce dantesque… De quoi donner un dernier coup de boost avant une prochaine console de Nintendo ?