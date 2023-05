Playstation s’en va chercher des talents en Inde

Qui pourrait arrêter Playstation ? Alors que le patron de Xbox, Phil Spencer, a publiquement concédé que ses consoles ne font pas (encore) le poids face à la marque gaming de Sony, Playstation continue de s’étendre. Après avoir apporté son soutien à la création de plusieurs jeux en Chine, comme FIST Forged in Shadow Torch et Anno : Mutationem, Sony Interactive Entertainement aimerait transposer son China Hero Project à l’Inde.

Formation et investissement

Les jeux indiens sont rares, voire très rares ! Le dernier qui nous vient en tête, c’est Raji : An Ancient Epic, sympa sans plus. Mais Playstation souhaiterait changer cela en s’attaquant à ce marché immense, de plus d’un milliard de personnes.

« Dans le cadre de notre démarche visant à garantir que PlayStation reste le meilleur endroit pour jouer, nous nous sommes engagés à développer des programmes d’incubation régionaux capables d’identifier de nouveaux développeurs dans le monde entier. Le projet India Hero est le fruit de cet engagement et de notre confiance dans le marché indien des jeux », commente Radhika Thakur, directrice de la stratégie de marché de Sony Interactive Entertainment India. La marque souhaite faire la part belle à la formation et à l’investissement.

Des centaines de millions de dollars en jeu

Playstation pourrait ainsi directement publier ces jeux, comme Lost Soul Aside. Selon un rapport de l’institut spécialisé Niko Partners, l’Inde est le marché qui connaît la croissance la plus rapide en Asie. Le marché indien a généré 405 millions de dollars en 2022 grâce à 396 millions de joueurs. Les projections pour 2026 font état d’un chiffre d’affaires de 1,4 milliard de dollars et de 630 millions de joueurs. Pour l’heure, c’est le mobile qui domine.