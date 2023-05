Zelda Tears of the Kingdom intégralement disponible en téléchargement illégal

C’est un choc pour Nintendo ! Le prochain grand jeu du géant nippon, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, a fuité et est désormais disponible dans son intégralité en téléchargement illégal. Ce nouvel épisode de la saga culte débarque sur console Switch ce 12 mai 2023. Pourtant, des petits malins n’ont pas eu la patience d’attendre, et ont mis la main sur le jeu avant tout le monde.

Nintendo contre-attaque

Sur les réseaux sociaux, comme Discord, Telegram ou Twitter, de nombreuses images et vidéos ont fuité. Elles montrent le début de l’aventure de cet opus qui paraît épique. Comment les pirates ont pu obtenir une version du jeu avant tout le monde ? C’est simple, des exemplaires du titre sont déjà dans la nature, et certains d’entre eux ont été copiés sur Internet. Il suffit donc pour certains utilisateurs de télécharger le jeu sur un site de ROM illégal. Mais Nintendo ne compte pas se laisser faire : l’entreprise japonaise a demandé à Discord de révéler l’identité des auteurs présumés de la fuite.

300 dollars le jeu

Quant aux versions physiques dans la nature, certaines ont trouvé preneur au prix de 300 dollars. C’est une preuve de l’engouement autour de ce jeu très attendu. En février déjà, l’intégralité de l’artbook de l’édition collector de Zelda TOTK avait été partagé sur Internet, et révélait des croquis et images de personnages, armes et zones à explorer. On ne s’inquiète toutefois pas pour le géant nippon, qui vendra son nouveau jeu par palette.