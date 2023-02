Baisse des ventes Switch : Nintendo prévoit des temps plus difficiles

Malgré un démarrage record de Pokémon Scarlet et Violet, la Nintendo Switch a vu ses ventes baisser en 2022. Pourtant, elle est la console la plus vendue au monde.

La Switch reste une console très populaire

Malgré son succès commercial, avec 19 millions d’unités vendues en 2022, dont 8,2 millions au dernier trimestre, la croissance des ventes de la Switch a ralenti. Cependant, elle reste la console la plus populaire, dépassant la PlayStation 5 de plus de 4 millions d’unités.

Malgré une baisse de 20% des ventes en 2022, la Switch reste une console très populaire avec plus de 122 millions d’unités vendues. Elle occupe la troisième place parmi les consoles les plus vendues de l’histoire. Les performances de la console sont toujours aussi impressionnantes. Toutefois, Nintendo s’inquiète de la baisse des ventes. Le géant japonais attribue la cause principale de cette baisse à la pénurie de composants électroniques causée par la pandémie de Covid-19.

Une baisse des bénéfices de 22,5 %

Malgré ses performances exceptionnelles, les ventes de la Nintendo Switch ont chuté de 20 % en 2022. Cette situation a suscité l’inquiétude de l’entreprise. Les pénuries de composants électroniques liées à la pandémie de Covid-19 sont considérées comme les principaux responsables de cette baisse. En conséquence, Nintendo a ajusté ses prévisions pour l’exercice fiscal en cours, prévoyant une baisse de 22,5% du bénéfice net. Celui-ci devrait atteindre 370 milliards de yens (2,6 milliards d’euros). En outre, le bénéfice d’exploitation devrait chuter de 19%.

En raison du ralentissement de la croissance, Nintendo a révisé ses prévisions de ventes annuelles pour la Switch à 18 millions d’unités, contre 19 millions initialement prévus. Les prévisions de ventes de jeux pour la console ont également été revues à la baisse. L’estimation est de 205 millions d’unités vendues sur 12 mois, soit 5 millions de moins que la prévision précédente.

Malgré les bonnes performances de Pokémon Scarlet and Violet et de Mario Kart 8 Deluxe, qui ont enregistré les meilleurs démarrages de l’histoire de Nintendo. Avec respectivement 20,6 millions et plus de 50 millions d’unités vendues, les ventes totales de jeux de la société ont diminué de 4 % au cours des neuf premiers mois de l’exercice fiscal clos. Cependant, ces bons résultats ont probablement contribué à compenser la baisse de la croissance des consoles Switch et des ventes de jeux.