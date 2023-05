Des fuites sur le Samsung Galaxy S24 plutôt inquiétantes...

Certains responsables de Samsung auraient exprimé leur souhait de voir la marque utiliser à nouveau des processeurs Exynos pour équiper ses smartphones de la série Galaxy S. Cependant, il est important de prendre ces rumeurs avec précaution.

En juillet 2022, Samsung et Qualcomm ont signé un accord historique stipulant que le géant coréen s’engageait à utiliser les plateformes Snapdragon pour les futurs produits haut de gamme de la gamme Galaxy. Les modèles européens de la gamme Galaxy S, qui utilisaient jusqu’alors des puces Exynos, ont été remplacés par des Snapdragon.

Cette décision stratégique et commerciale a été bien accueillie par la presse spécialisée et les consommateurs. Au fil des années, les processeurs Snapdragon ont en effet pris une avance significative sur les puces Exynos en termes de performances brutes, de performances graphiques et de gestion thermique.

Certains cadres internes souhaiteraient un changement

Le problème rencontré par la division Exynos de Samsung a été un véritable coup dur pour elle. Cela a conduit à une baisse significative de son activité ces derniers temps. Selon un cadre de Samsung LSI, la division chargée du développement des puces Exynos, cette dernière pousserait pour un retour à l’ancien système. C’est ce que rapporte Android Authority à partir de l’article de ZDNET Korea.

Il faut noter que les semi-conducteurs Exynos reprennent progressivement leur place sur les produits phares de la gamme Galaxy. RGcloudS, un utilisateur de Twitter qui suit de près l’actualité de Samsung, avait déjà émis cette idée le 23 avril 2023. Ses prédictions sont toutefois à prendre avec précaution. En effet, il n’a pas encore fait ses preuves dans le domaine des fuites. Selon lui, le Galaxy S24 standard pourrait être équipé d’un Exynos. Par contre, les modèles Plus et Ultra seraient équipés d’une puce Snapdragon. Cette solution permettrait à la division Exynos de reprendre son souffle en équipant au moins l’un des trois téléphones.

La situation incertaine de Samsung en 2023 : une convergence d’indices à suivre de près

S’il est important de prendre en compte la possible imprécision de ces éléments. Il est cependant remarquable de constater une convergence d’indices dans un laps de temps très court. Il convient donc de suivre de près cette situation tout au long de l’année 2023.

Nous ne pouvons pas encore déterminer si Samsung sera prêt à compromettre l’expérience client pour limiter les pertes dans son activité Exynos. Ou bien si elle poursuivra sa stratégie actuelle d’amélioration de l’attractivité de son Galaxy S. Il est difficile de répondre à cette question à l’heure où nous écrivons ces lignes. Toutefois, le succès du Galaxy S23 pourrait influencer la décision. Enfin, il ne faut pas oublier que Samsung a conclu un accord solide avec Qualcomm. Cet accord est-il susceptible de changer ? La question reste ouverte.