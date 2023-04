Apple développe deux écrans OLED… pour un nouvel iMac ?

Selon Omdia, une société d’analyse, Apple est en train de concevoir deux écrans OLED externes, de 32 et 42 pouces respectivement. Ces grands écrans pourraient être utilisés pour un futur Pro Display ou Studio Display, ainsi que pour un prochain iMac.

Studio Display d’Apple

De plus en plus de rumeurs font état de l’intention d’Apple d’utiliser des écrans OLED pour l’ensemble de sa gamme de produits. La dernière en date concerne les écrans d’ordinateur.

Peut-on s’attendre à de nouveaux écrans Studio Display/Pro Display et à un nouvel iMac ?

L’origine de cette information est un rapport rédigé en janvier dernier par David Hsieh, un expert en écrans. Ce rapport a été découvert par Display Daily. Jusqu’à présent, Apple dispose de deux modèles d’écrans. Le Studio Display de 27 pouces et le Pro Display XDR de 32 pouces. Ces deux écrans sont dotés de la technologie mini LED et non de la technologie OLED.

Si le rapport mentionne qu’Apple travaille sur deux écrans, l’un de 32 pouces et l’autre de 42 pouces, il ne précise pas à quels appareils ils sont destinés. Il est possible qu’ils soient prévus pour un nouvel iMac M2. Cependant, rien n’est certain à ce stade et Apple pourrait changer ses plans. Il est donc possible que ces écrans ne soient jamais commercialisés.

Apple prévoit d’équiper les MacBooks et les iPads d’écrans OLED

Selon 9to5Mac, les spéculations indiquent que l’OLED pourrait être présent sur les MacBooks dès 2024, avec le modèle Air. Toutefois, Omdia évoque plutôt une date antérieure à 2026 pour l’arrivée de cette technologie sur un MacBook Pro.

Quant à l’iPad, le rapport de David Hsieh corrobore plusieurs autres rumeurs à son sujet. Selon ces dernières, le premier iPad doté d’un écran OLED sera l’iPad Pro en 2024. En outre, le rapport mentionne que l’entreprise devrait abandonner presque entièrement les écrans LCD et mini LED pour ses appareils mobiles d’ici 2026.