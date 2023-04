Apple avance sur son casque de réalité mixte polyvalent 

Apple se rapproche du lancement de son casque de réalité mixte. Les ingénieurs seraient fortement engagés dans le développement des applications et services qui viendront accompagner ce service.

Le nouveau casque d’Apple

Apple prévoit de dévoiler dans un avenir proche son tout premier casque de réalité mixte. Ceci marque son entrée dans une nouvelle catégorie de produits. L’événement est très attendu dans un marché où il reste encore beaucoup à faire pour séduire le grand public. Les détails sur le casque sont limités. Néanmoins, le journaliste Mark Gurman a pu obtenir des informations sur l’expérience utilisateur et les applications qui accompagneront ce nouveau produit d’Apple.

Apple est réputée pour se démarquer de ses concurrents par l’expérience utilisateur proposés sur ses produits. En effet, la marque aime cultiver cette différence en introduisant des modes d’interaction qui ne se retrouvent pas ailleurs. Il peut s’agir par exemple de l’écran tactile capacitif de l’iPhone ou la bague de l’iPod et de l’Apple Watch. Selon Mark Gurman, les ingénieurs d’Apple se concentrent sur trois catégories d’applications :

des applications de productivité pour les entreprises ;

du jeu vidéo 3D ;

des applications de sport.

En outre, Apple travaillerait à adapter des applications iPad pour qu’elles soient compatibles avec le casque de réalité mixte.

Les nouvelles applications du casque de réalité mixte

Le journaliste mentionne que les utilisateurs pourront télécharger des millions d’applications via une nouvelle interface en 3D. Cela suggère que le casque sera compatible avec les applications iPadOS existantes. Il est peu probable qu’Apple ait réussi à convaincre des millions de développeurs de créer des applications natives pour la réalité mixte en secret. Cependant, il est possible que, comme Microsoft, qu’il y ait deux types d’applications.

Le premier porte sur les applications de réalité mixte en 3D conçues spécifiquement pour le casque. Quant au second, il concerne les applications rétrocompatibles qui s’afficheront en 2D dans l’espace 3D virtuel. Pour lancer les applications, une interface similaire à celle de l’iPad serait utilisée. Les utilisateurs pourraient alors interagir avec leurs mains directement ou à travers une bague rotative similaire à celle de l’Apple Watch. De plus, la voix serait probablement disponible grâce à Siri.

Les fonctionnalités du casque

Selon Mark Gurman, le casque devrait proposer une version optimisée de Safari pour la navigation web, ainsi que des applications de base d’Apple. Il s’agit de Contacts, Calendrier, Fichiers, Apple News, Apple Météo, FaceTime et TV, etc. Une version optimisée d’Apple Livres permettra la lecture de livres numériques dans un environnement virtuel. Aussi, une application Appareil Photo permettra également de capturer des moments similaires à ce que proposait Google Glass.

Côté santé, Apple aurait également développé une application de méditation offrant des visuels relaxants et des sons apaisants. Le casque de réalité mixte pourrait aussi bénéficier du service Apple Fitness+, qui est déjà utilisable avec l’Apple TV et l’Apple Watch. Pour ce qui est de la productivité, la marque prévoirait de proposer de nouvelles versions d’application bureautiques (Pages, Numbers et Keynote) et de créativité (GarageBand et iMovie).

Apple prévoirait toujours de dévoiler son casque de réalité mixte lors de la WWDC au début du mois de juin. L’objectif ici est de montrer aux développeurs que cette plateforme représente l’avenir tout comme l’App Store l’a été par le passé.Pour respecter cette échéance du 5 juin, les ingénieurs d’Apple ont redoublé d’efforts en travaillant plus de 80 heures par semaine. Cette période intense de travail, souvent appelée « crunch », est courante dans l’industrie du jeu vidéo, mais elle est moins médiatisée lorsqu’il s’agit d’entreprises de technologies.