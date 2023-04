Samsung Galaxy A24 : Un smartphone abordable en vue ?

Après le lancement des Galaxy A14, A34 et A54, Samsung pourrait ajouter un nouveau modèle à sa gamme de smartphones, le Samsung Galaxy A24. D’après les informations divulguées par MySmartPrice, ce téléphone a été repéré dans la liste d’appareils pris en charge par Google Play.

Une nouveauté qui suscite bien des curiosités

Selon le site indien, Samsung s’apprête à lancer le Galaxy A24 sur plusieurs marchés. Bien que la date de sortie n’ait pas encore été annoncée, MySmartPrice estime que le lancement est imminent. Par ailleurs, il faut souligner que Samsung a déjà confirmé l’existence du Galaxy A24.

La branche turque du fabricant a annoncé en mars que le téléphone serait lancé dans les mois à venir. Il ajoute également que la liste confirme le nom officiel du téléphone ainsi que ses numéros de modèle, à savoir SM-A245N/ A245F/ A245M.

Les caractéristiques du Samsung Galaxy A24

Des fuites récentes ont révélé de nombreux détails sur la fiche technique du Samsung Galaxy A24. Selon ces spéculations, le smartphone sera disponible en quatre coloris dont :

vert citron ;

bordeaux ;

noir ;

gris.

Côté affichage, il serait doté d’un écran Amoled Full HD+ de 6,5 pouces avec un ratio 19,5:9 et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La luminosité maximale de l’écran est estimée à 1000 cd/m². Pour ce qui est du design, le téléphone pourrait adopter un design similaire aux Galaxy S23, A14, A34 et A54. Les capteurs sont disposés de manière distincte, des tranches nettes et arrondies ainsi que des coins également arrondies.

Le Galaxy A24 serait équipé d’une capacité de stockage de 128 Go, extensible jusqu’à 1 To supplémentaire via une carte microSD. Pour les performances, il sera alimenté par le Helio G99 de MediaTek, couplé à 4 Go de RAM. La batterie de 5000 mAh pourra être rechargée jusqu’à 25 W. Côté logiciel, il sera doté de l’interface One UI 5 basée sur Android 13.

Pour la photographie, il sera équipé de trois capteurs à l’arrière dont un capteur principal de 50 Mpx, un module ultra-grand-angle de 5 Mpx et un appareil macro de 2 Mpx. Il est important de noter que le prix du Galaxy A24 n’a pas encore été confirmé. Néanmoins, il est peu probable qu’il soit similaire à celui du Galaxy A23 sorti l’année dernière à 319 euros.