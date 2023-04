Quand sera dévoilé le Xiaomi 13 Ultra ?

Xiaomi a révélé que le très attendu Xiaomi 13 sera lancé ce 18 avril et comme à son habitude, ce sera un lancement mondial. Cependant, les fans français vont devoir patienter un peu plus longtemps avant de pouvoir mettre la main sur ce smartphone.

Date de lancement du Xiaomi 13 Ultra

Le moment tant attendu approche. En effet, Xiaomi est sur le point de dévoiler ses nouveaux modèles notamment les Xiaomi 13, 13 Lite et 13 Pro. Néanmoins, il manque encore un modèle Ultra pour compléter la gamme. Heureusement, les fans n’auront plus à attendre longtemps. La marque s’apprête à lever le voile sur le Xiaomi 13 Ultra. Il sera disponible ce 18 avril 2023, à 13 heures, heure de France métropolitaine.

L’invitation pour le lancement du Xiaomi 13 Ultra est accompagnée de l’expression “A Shot Above“. En effet, la marque a fait un jeu de mots avec l’expression “A cut above“. Elle signifie “au-dessus de la mêlée” et évoque la photographie. Cette combinaison suggère que le smartphone pourrait se démarquer par sa performance exceptionnelle, mais également par son excellence en matière de photographie.

Nouveau partenariat avec Leica

Le Xiaomi 13 Ultra est censé être le modèle phare de la gamme Xiaomi en termes de photographie. Selon les récents rendus 3D publiés par Smartprice et OnLeaks, le smartphone intègre quatre modules photo. Les indices partagés sur Weibo laissent entendre qu’il pourrait y avoir des objectifs de 23 mm, 75 mm et 120 mm. De plus, l’appareil devrait embarquer la meilleure puce du marché, à savoir le Snapdragon 8 Gen 2.

Le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a partagé une annonce sur Twitter, dévoilant « une étape significative » dans leur partenariat stratégique avec Leica. Il a exprimé sa satisfaction de pouvoir offrir aux utilisateurs les derniers systèmes optiques de Leica et l’objectif Summicron. En réalité, ce dernier est considéré comme le plus exceptionnel dans le domaine de l’imagerie mobile. Les utilisateurs pourront alors bénéficier d’une qualité optique constante sur différents objectifs, allant du grand-angle au téléobjectif. Le terme “Summicron” fait référence aux objectifs emblématiques de Leica. Cette collaboration promet d’apporter des avancées significatives dans la qualité d’image.