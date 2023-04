Les couleurs des prochains Galaxy Z Flip et Galaxy Z Fold révélées ?

Le leaker Ross Young, affirme avoir obtenu des informations sur les couleurs de base proposées pour les prochains smartphones pliables de Samsung. Alors que les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 devraient être dévoilés en août 2023, les caractéristiques techniques de ces appareils commencent à être connues. Par exemple, la nouvelle charnière, l’absence de S Pen intégré sur le Fold, un grand écran externe pour le Flip. En revanche, leur apparence n’est pas encore très claire. En attendant de clarifier toutes ces rumeurs, faisons le point dans cet article.

Des choix de couleurs réfléchis pour des publics différents

Le prochain modèle Galaxy Z Flip, le Galaxy Z Flip 5, devrait être disponible en quatre couleurs différentes. Il s’agit du beige, du gris, du vert clair et du rose clair. Ces couleurs sont plus vives et correspondent bien à l’image de mode et de fraîcheur de ce modèle à clapet.

En revanche, le Galaxy Z Fold 5 sera disponible en beige, noir et bleu clair, des couleurs plus sobres qui reflètent l’image plus sérieuse et productive que cet appareil vise à projeter. Hormis le bleu clair, le Fold restera dans des couleurs classiques comme le noir et le blanc.

Pas de noir pour le Galaxy Z Flip 5 cette année : quelles sont les options restantes ?

Il est également intéressant de noter que la couleur noire ne sera pas disponible cette année pour le Galaxy Z Flip 5. Il s’agit pourtant de la couleur la plus achetée. De plus, le leaker a évoqué la possibilité de sortir des éditions Bespoke. Elles permettent de mélanger ces couleurs et de changer la couleur des bords. Il convient de rappeler que cette fonctionnalité était auparavant réservée au Flip. Les jours à venir nous permettront d’être mieux informés à ce sujet.