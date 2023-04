Samsung Galaxy Z Fold 5 : absence du S Pen

Samsung est actuellement leader sur le marché des smartphones pliables, notamment avec ses modèles « livre ». Toutefois, la marque fait face à une concurrence de plus en plus intense et elle doit se surpasser avec son Galaxy Z Fold 5. D’après les rumeurs, le smartphone ne disposera pas d’un emplacement pour le S Pen, mais des surprises intéressantes seraient en préparation.

Le Samsung Galaxy Z Fold 4

Les révélations sur le nouveau téléphone de Samsung

Le lancement du Pixel Fold prévu pour juin et l’attente toujours en cours du Galaxy Z Fold 5 suscitent de nombreuses questions. À l’heure actuelle, seules les rumeurs se multiplient autour de ces deux smartphones pliables. Bien que le Z Fold 5 ne disposera pas d’un emplacement pour le S Pen, Samsung semble avoir l’intention de se rattraper sur d’autres caractéristiques.

Les caractéristiques du Galaxy Z Fold 5

Le média sud-coréen ETNews relayé par SamMobile, a révélé de nouveaux détails sur le Galaxy Z Fold 5. Selon les informations, le constructeur travaillerait à rendre l’appareil plus léger. Il a pour objectif de passer de 263g pour le Galaxy Z Fold 4 à 250g pour la nouvelle version. Cependant, l’objectif n’est pas encore atteint, car le prototype pèse 254 g.

Le Galaxy Z Fold 5 bénéficierait également d’autres améliorations significatives. En effet, la version pliée de Samsung mesure 14,2 mm d’épaisseur, mais son successeur migrerait de 0,8 mm à 13,4 mm. De plus, la charnière serait en forme de goutte d’eau, ce que Samsung avait jusqu’à présent refusé d’adopter. Ces améliorations pourraient aider le smartphone à répondre aux normes IPX8 en matière d’étanchéité.

Toutefois, le Galaxy Z Fold 5 ne sera pas équipé d’un emplacement pour le stylet S Pen en raison de son poids et de son épaisseur réduite. D’ailleurs, le média ETNews avait déjà fait état de cette absence en février dernier. Cette décision pourrait être décevante pour les utilisateurs qui cherchent à utiliser le stylet sur un grand écran. Par ailleurs, la compatibilité avec le S Pen pourrait être maintenue, comme c’est le cas avec la version actuelle.