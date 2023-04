Le Motorola Edge 40 Pro surpasse le OnePlus 11 et le Pixel 7 Pro 

Motorola a dévoilé son nouveau smartphone haut de gamme, le Motorola Edge 40 Pro. Il se positionne dans la même catégorie de prix que les modèles premium de OnePlus et Google. Dispose-t-il des atouts nécessaires pour rivaliser avec ces derniers ?

Les fonctionnalités du Motorola Edge 40 Pro

La gamme Edge de Motorola regroupe depuis un certain temps des téléphones haut de gamme. Celle-ci propose des modèles Pro et Ultra, ainsi que des appareils plus abordables tels que le Motorola Edge 30. Cette année, le constructeur dévoile le Motorola Edge 40 Pro, vendu au prix de 900 euros. Il vient alors concurrencer le OnePlus 11 et le Google Pixel 7 Pro, deux smartphones qui sont très prisés.

Pour se démarquer de la concurrence, le Motorola Edge 40 Pro a opté pour un design élégant et fin. Son écran incurvé aux quatre bords, son enveloppe arrière satinée et sa protection en Gorilla Glass Victus à l’avant et à l’arrière lui confèrent un style moderne. De plus, le téléphone bénéficie d’une certification IP68. Le smartphone dispose également d’une nouvelle fonctionnalité, le “Horizon Lock“, qui rappelle le système présent sur le Vivo X80 Pro. Cette nouveauté permet de garder l’horizon stable même lorsque le téléphone est secoué dans tous les sens.

Les caractéristiques du téléphone

Le Motorola Edge 40 Pro possède une fiche technique classique. Voici les détails de ses caractéristiques :

Processeur : Snapdragon 8 Gen 2 ;

Mémoire vive : 12 Go ;

Stockage : 256 Go ;

Batterie : 4600 mAh ;

Charge : 125 W en filaire et 15 W en sans-fil ;

Écran : Oled Full HD+ de 6,7 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz et une certification HDR 10+

En ce qui concerne l’appareil photo, il dispose un capteur 50 mégapixels, une ouverture de f/1,8, OIS et un autofocus omnidirectionnel. Il possède également un capteur 50 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels et un capteur selfie de 60 mégapixels. Le téléphone est commercialisé au prix de 900 euros et est livré avec un chargeur et une coque de protection. Il est disponible en deux couleurs, dont le noir et le bleu.