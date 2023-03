Xiaomi fait fuiter des détails sur les Redmi Note 12S & Note 12 Pro 4G

Dans les semaines à venir, Xiaomi devrait présenter les nouveaux modèles de smartphones Redmi Note 12S et Note 12 Pro 4G. Bien que la concurrence soit forte sur le marché de l’entrée et du milieu de gamme, Xiaomi reste présent et actif.

Il est possible que la gamme Redmi Note 12 de Xiaomi soit encore plus difficile à cerner avec l’arrivée prochaine de deux nouveaux modèles. Selon Gizmochina, un communiqué de presse publié par inadvertance sur le site web de Xiaomi a révélé l’existence de ces modèles. Les noms des smartphones sont Redmi Note 12S et Redmi Note 12 Pro 4G. Le communiqué contient en outre un lien de téléchargement pour les images officielles des appareils. Cela laisse penser que cette fuite est tout à fait crédible.

Que peut-on attendre du Xiaomi Redmi Note 12S ?

Le Redmi Note 12S sera disponible en noir, bleu et vert, selon les informations disponibles. Tout comme les autres modèles de la gamme, il devrait disposer d’un capteur d’empreintes digitales sur le côté et d’une caméra selfie à perforation centrale.

La principale différence entre le Redmi Note 12S et les autres modèles de la gamme serait la taille de l’écran. En effet, le téléphone sera doté d’une dalle de 6,43 pouces. Cette taille est plus petite que celle des autres modèles qui disposent d’un écran de 6,6 pouces. De plus, l’écran aurait un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Les visuels laissent penser que le Redmi Note 12S sera doté d’un capteur principal de 108 mégapixels. Il disposera également d’un objectif ultra grand angle de 8 mégapixels et d’un objectif macro de 2 mégapixels. Il sera alimenté par une puce Helio G96, accompagnée de 8 Go de mémoire vive LPDDR4X et de 128 Go de stockage UFS 2.2. La batterie prévue devrait avoir une capacité de 5000 mAh et compatible avec une charge de 67W.

Quelles sont les attentes à l’égard du NOTE 12 PRO 4G ?

Le Redmi Note 12 Pro 4G conservera la même taille d’écran que les autres modèles de la gamme. Il s’agit d’une dalle Oled de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cependant, il se distinguera du Pro classique par l’utilisation d’une puce Snapdragon 732G au lieu du Dimensity 1080. Il disposera également d’un capteur de 108 mégapixels au lieu d’un capteur de 50 mégapixels. En outre, il sera équipé d’un quatrième capteur de profondeur. Les acheteurs auront le choix entre quatre couleurs :

noir ;

bleu,

dégradé de bleu ;

et blanc.

La date de lancement officielle n’a pas encore été confirmée. Toutefois, les deux modèles de téléphone, le Redmi Note 12 Pro 4G et le Pro classique, devraient être annoncés dans les semaines à venir. En revanche, nous ne savons pas encore si ces téléphones seront disponibles en France, ni à quel prix ils seront commercialisés.