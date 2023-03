Google Pixel 8 Pro : une innovation liée à la photographie de nuit ?

Google semble vouloir améliorer la qualité des photos de nuit sur son prochain Pixel 8 Pro. Des indices découverts sur son application photo suggèrent qu’il prévoit d’utiliser une fonctionnalité déjà présente.

Google Pixel 8 Pro : Une amélioration de la qualité des photos de nuit

Le site 9to5Google a examiné le code de la dernière version (8.8) de l’appli Camera de Google. Il y a découvert des indices indiquant l’ajout d’une nouvelle fonctionnalité réservée au futur Pixel 8 Pro. Cette fonctionnalité permettrait de réaliser des prises de vue simultanées avec deux appareils photo afin d’obtenir de meilleures photos de nuit. Cette fonctionnalité sera un élément important pour les futurs Pixel 8.

En effet, les ingénieurs de Google pourraient ainsi proposer une amélioration significative de la qualité d’image en basse lumière. Cette fonctionnalité réutiliserait le système Multi-camera Super Res Zoom déjà employé l’année dernière pour améliorer la qualité du zoom sur le Pixel 7 Pro.

Une fonctionnalité familière pour les utilisateurs du Pixel 7 Pro

Le site 9to5Google a examiné des fragments de code. Ceux-ci laissent penser que Google pourrait élargir les contextes d’utilisation de son système. Ce dernier ne se limiterait plus au zoom, mais pourrait également être utilisé pour le mode Night Sight. La technique resterait inchangée. Le zoom et le capteur principal prendraient la même photo pendant une période prolongée. Les deux clichés seraient ensuite fusionnés automatiquement pour créer une photo Night Sight plus détaillée.Il ne fait aucun doute que Google cherche à améliorer son mode Night Sight en utilisant cette méthode.

En effet, la firme a amélioré ce mode chaque année depuis le lancement du Pixel 3 en 2018. Le but est de rester en tête face à ses concurrents. Cependant, il sera intéressant de voir comment l’IA de Google gère la fusion de photos à longue exposition prises la nuit ou en basse lumière. Précisons que la multiple caméra Super Res Zoom était jusqu’à présent principalement destinée aux photos prises en plein jour.