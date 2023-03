Samsung Galaxy Watch 6 & 6 Classic : une autonomie améliorée ?

Les Samsung Galaxy Watch 6 et 6 Classic présentent une amélioration de la capacité de leur batterie par rapport à leurs prédécesseurs. Néanmoins, si la Watch 6 Pro n’est pas proposée, ce serait une perte en raison de sa batterie de grande capacité.

Les contours de taille de la Samsung Galaxy Watch 6 et 6 classic

La firme coréenne a décidé de ne pas inclure la Galaxy Watch 5 Pro dans sa nouvelle gamme de montres connectées, optant plutôt pour quatre modèles distincts. Les deux versions de la Galaxy Watch 6 possèdent des contours de 40 et 44 mm tandis que les deux versions de la Galaxy Watch 6 Classic disposent des contours de 42 et 46 mm. De plus, la marque a décidé de réintégrer la lunette rotative sur la Galaxy Watch 6 Classic, pour le plus grand plaisir des utilisateurs.

Les informations sur la durée de vie de la batterie des montres connectées

Sam Mobile a découvert une information importante dans la liste d’un régulateur chinois. D’après les révélations, Samsung a décidé d’améliorer la durée de vie de la batterie pour ses montres connectées. Selon cette annonce, les batteries de la Galaxy Watch 6 auraient les caractéristiques suivantes :

300 mAh pour la Galaxy Watch 6 40 mm ;

425 mAh pour la Galaxy Watch 6 44 mm ;

300 mAh pour la Galaxy Watch 6 Classic 42 mm ;

425 mAh pour la Galaxy Watch 6 Classic 46 mm.

Ces capacités sont inférieures à celles de la Galaxy watch 5 Pro qui présente 590 au compteur. Cependant, elles représentent une nette amélioration par rapport à la Galaxy 5 40 qui disposait de 284 mAh et la Watch 5 44 qui intégrait 410 mAh. Par ailleurs, une amélioration se remarque du côté de la Watch 6 classic qui disposait de 247 à 361 mAh de batterie.

Il faut également souligner que la capacité de batterie ne constitue pas le seul facteur pour déterminer l’autonomie d’une montre connectée. Il est aussi fondamental de tenir compte de la consommation et de l’optimisation. Par exemple, les montres Samsung, tournant sous Wear OS, connaissent une autonomie limitée, tout comme les Apple Watch. Une telle chose est nécessaire pour offrir des fonctionnalités avancées aux utilisateurs. En augmentant la capacité des batteries des Galaxy Watch 6 et 6 Classic, Samsung cherche à s’approcher d’une autonomie de deux à trois jours.