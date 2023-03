Écouteurs Ear (2) : une révolution chez Nothing

Nothing a présenté les Ear (2), ses nouveaux écouteurs sans fil équipés de la réduction de bruit. Le design initial est conservé, mais de nombreuses fonctionnalités ont été ajoutées pour les rendre encore plus haut de gamme.

L’essentiel à savoir sur les nouveaux écouteurs de Nothing

Ce mercredi, Nothing a dévoilé ses nouveaux écouteurs sans fil : les Nothing Ear (2). Cette sortie marque un retour de la jeune entreprise britannique dans le domaine de l’audio. En réalité, ses premiers écouteurs étaient les Nothing Ear (1), lancés avant même le Nothing phone (1) ou les Nothing Ear (Stick).

Les nouveaux Ear (2) ne surprennent guère par leur conception, qui s’inspirent du succès de leurs prédécesseurs. Ces écouteurs intra-auriculaires possèdent le système de la réduction de bruit active ainsi que le format à tiges carrées. Les Ear (2) suivent la tradition de la marque en conservant un design transparent. Cette transparence se retrouve aussi sur le boîtier, mais la batterie se retrouve dans une coque blanche.

Les fonctionnalités et caractéristiques des Ear (2)

Nothing a travaillé activement sur les nouvelles fonctionnalités et les caractéristiques de ses écouteurs. Les transducteurs de 11,6 mm de diamètre, conçus en partenariat avec Teenage Engineering, sont composés de graphène léger et de polyuréthane pour des basses.

De plus, les écouteurs possèdent des codecs LHDC 5.0 pour une compatibilité Hi-Res Audio Wireless avec les smartphones Huawei, Nothing, Xiaomi, Oppo et OnePlus. Ils sont également compatibles avec le Bluetooth multipoint, ce qui permet de les connecter simultanément à un ordinateur et à un smartphone. Les Ear (2) bénéficient aussi d’améliorations significatives en termes de réduction de bruit active. En effet, les utilisateurs peuvent profiter d’une réduction de bruit allant jusqu’à -40 dB.

Les batteries 33 mAh offrent une autonomie de 4 heures en réduction de bruit et 6,3 heures sans le système. Par contre, le boîtier, avec ses 485 mAh peut fournir jusqu’à 22,5 heures avec réduction de bruit et 36 heures sans le système. De plus, les écouteurs sont certifiés IP54, offrant une protection contre les éclaboussures et la poussière, alors que le boîtier est certifié IP55.

Le prix de vente des écouteurs

Les écouteurs sans fil Nothing Ear (2) sont disponibles et proposés à la vente sur le site de la marque pour un prix de 149 euros. Ce coût est légèrement supérieur aux 99 euros du lancement des Nothing Ear (1). À noter que les Ear (2) seront disponibles chez les revendeurs à partir du 28 mars. Pour plus d’information, consultez le test complet des Nothing Ear (2).