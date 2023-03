DXOMARK : le Xiaomi 13 Pro n’est pas le meilleur des photophones

Le Xiaomi 13 Pro n’a pas réussi à atteindre les premières places du classement photo de DXOMARK. Il arrive à la 16e place, derrière le Galaxy S23 Ultra et même derrière le Xiaomi Mi 11 Ultra. Les experts ont pointé du doigt des problèmes liés à l’autofocus, malgré des performances photo “particulièrement convaincantes”.

Cependant, Xiaomi poursuit ses efforts pour renforcer sa présence sur le marché des smartphones haut de gamme. Le Xiaomi 13 Pro a montré des améliorations significatives en matière de photographie.

En fait, DXOMARK a attribué au téléphone un score identique à celui du Xiaomi 12S Ultra de l’année précédente, qui fait partie d’une gamme supérieure sur le papier. Les deux téléphones ont obtenu un score de 136. Cela montre les efforts continus de Xiaomi pour améliorer la qualité de ses smartphones.

Analyse comparative avec d’autres modèles

Par rapport à la concurrence, le téléphone Xiaomi a du mal à s’en sortir. En effet, il n’atteint que la 16e place du classement, ce qui est assez décevant. Les modèles qui le devancent sont notamment le Samsung Galaxy S23 Ultra qui obtient 140 points. Il en est de même pour le Google Pixel 7 et l’iPhone 14 Pro, qui se trouvent à la même place. Ils obtiennent respectivement 146 points.

Le constat est encore plus inquiétant lorsqu’on observe que des modèles datant de plusieurs années sont mieux classés. C’est le cas du Huawei P40 Pro+, du Vivo X80 Pro et de l’iPhone 13 Pro. Il est même possible de retrouver dans cette liste le Xiaomi Mi 11 Ultra, pourtant sorti en 2021.

Ce que révèle l’analyse du score DXOMARK sur le Xiaomi 13 Pro

Il convient de rappeler que le Xiaomi 13 Pro n’est pas un mauvais téléphone pour la photographie. Il occupe en effet une honorable 16e place dans le classement des meilleurs photophones. Dans ce secteur, chaque année, un nouveau modèle est produit pour chaque gamme. Le verdict peut être cruel, car chaque nouveau modèle doit être supérieur à celui qui l’a précédé.

Si l’on examine les détails, le téléphone n’obtient pas les meilleures notes dans les catégories suivantes :

photo,

bokeh,

prévisualisation,

zoom,

et vidéo.

En effet, il y a toujours mieux ailleurs. Cependant, DXOMARK reconnaît que les performances photo du téléphone sont “particulièrement convaincantes en termes d’exposition, de précision des couleurs et de capture des détails dans les modes photo et vidéo”. Il ajoute également que “le téléobjectif du 13 Pro est capable de produire des images de haute qualité à courte et moyenne distance. De plus, il offre une large portée dynamique, même en cas de faible luminosité”.

L’autofocus est l’un des points faibles du téléphone, étant donné l’absence de fonction “zero lag“. Cette absence peut entraîner un délai important entre le moment où l’on appuie sur le bouton de l’obturateur et le moment où la photo est capturée. Par ailleurs, l’exposition est également critiquée pour ses instabilités. Une compression des tons sur les scènes très contrastées est également constatée.