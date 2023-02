Le futur iPhone 15 Pro se dévoile dans des rendus 3D

Les fichiers CAD convertis en rendus 3D, partagés par 9to5Mac, donnent une première impression esthétique de l’iPhone 15 Pro. En plus de l’ajout tant attendu d’un port USB-C, ce modèle pourrait avoir des courbes plus prononcées. Ainsi, il serait plus agréable à tenir en main.

Comme chaque année, la sortie de la nouvelle gamme d’iPhone est prévue en septembre. En 2023, les iPhone 15 devraient connaître un changement majeur. Ils devraient probablement passer à l’USB-C en réponse à la pression de l’Union européenne. Il est également possible que d’autres évolutions mineures soient en route.

Ce serait en tout cas ce que suggèrent les rendus 3D de l’iPhone 15 Pro publiés par 9to5Mac. Ces rendus sont basés sur des fichiers techniques de CAD contenant les dimensions et le design de l’appareil, qui sont envoyés par les employés d’Apple à leurs différents fournisseurs.

L’USB-C sur tous les ports : un changement majeur à venir sur l’iPhone 15 Pro

Il suffit de poser ses mains sur l’appareil pour avoir une idée de celui-ci. Afin d’aider à créer cette image, un designer 3D nommé Ian Zelbo a été sollicité. La diffusion de cette information laisse penser que l’iPhone 15 Pro devrait passer à l’USB-C. Toutefois, l’USB-C d’Apple est différent de celui des autres marques.

En général, le design de l’iPhone 15 Pro serait plus incurvé sur ses bords. Par ailleurs, ses bordures seraient plus fines que celles de son prédécesseur, ce qui améliorerait ses finitions. Cela pourrait également le rendre encore plus confortable à tenir.

Des améliorations ont été apportées au matériel photo ?

Le site 9to5Mac a examiné de près le module de la caméra de la prochaine génération d’iPhone. Il a remarqué qu’il était plus épais que celui de la génération précédente. Cela suggère qu’Apple pourrait avoir prévu une amélioration matérielle des capteurs.

Toutefois, il est important de prendre cette suggestion avec prudence. En outre, il semblerait que les boutons de volume physiques des futurs iPhones seraient remplacés par des boutons capacitifs. Ainsi, le nombre de pièces serait réduit et la résistance à l’eau et à la poussière serait améliorée. Il faudra toutefois attendre la keynote de septembre pour confirmer cette information.