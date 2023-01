TikTok veut sauver sa peau aux Etats-Unis

Le gouvernement américain veut interdire l’installation de TikTok sur l’ensemble des appareils de l’Etat fédéral, ce qui constituerait une mauvaise publicité pour l’application chinoise.

Pour rassurer le gouvernement américain, TikTok veut investir 1,5 milliards de dollars pour mettre en place en place une division spécialisée baptisée « United Stades Data Security ». Veiller à la protection des données et à la modération des contenus, telles seraient les missions principales de celle-ci.

La division serait composée de trois personnes au total, choisies par les autorités américaines, notamment le CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States).

Par ailleurs, l’application de ByteDance voudrait collaborer avec la firme américaine Oracle afin de stocker les données personnes des utilisateurs américains sur le sol de leur pays.

Si les efforts déployés par le réseau social chinois rassurent certains dirigeants américains, d’autres ne sont toujours pas convaincus tels que le département de la Défense, le FBI et la CIA. Ces derniers s’opposent à un deal entre les Etats-Unis et TikTok. Pour eux, les risques vont persister tant que la plateforme est technologiquement dépendante de ByteDance, la maison-mère.

Si la Maison-Blanche interdit l’installation de TikTok sur l’ensemble des appareils de l’Etat fédéral, l’application chinoise pourrait perdre énormément d’utilisateurs aux Etats-Unis. D’après Reuters, ce sera au gouvernement de trancher sur la question.