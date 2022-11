Quelles sont les dernières actualités concernant les actions FDJ ?

Les dernières actualités concernant les actions FDJ sont les suivantes : la société a annoncé une hausse de son dividende de 8,5 %, son chiffre d’affaires a progressé de 3,2 % en 2021, et elle a confirmé sa guidance pour 2023.

La FDJ en quelques mots

La Française des Jeux (FDJ) est une entreprise de jeux d'argent et de hasard française. Elle est détenue à 66 % par l'État français et à 34 % par des actionnaires privés. La FDJ propose des jeux de tirage (Loto, Euro Millions, Keno), des jeux de grattage et des paris sportifs en ligne et en points de vente physique. En 2018, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3,4 milliards d'euros.

Les dates importantes

La Française des Jeux est créée par la loi du 7 février 1938 autorisant les loteries en France. À cette époque, le monopole des jeux de hasard est détenu par la Loterie nationale créée en 1933. Cependant, celle-ci ne réalise pas de bénéfices et connaît une forte concurrence des cercles de jeux clandestins. Le gouvernement de Léon Blum souhaite donc mettre fin à cette concurrence en créant la Française des Jeux. La FDJ est alors chargée de gérer les principaux jeux de hasard et d’argent en France.

En 1939, elle lance le loto avec un tirage hebdomadaire et un jackpot minimum de 100 000 francs.

En 1961, elle crée le Keno, un jeu similaire au loto mais avec un tirage quotidien. La Française des Jeux connaît une forte expansion dans les années 1970 et 1980.

Elle ouvre de nouveaux points de vente et lance de nouveaux jeux tels que les pronostics sportifs en 1984, les cartes à gratter en 1985 ou encore le Loto Foot en 1987.

En 1995, elle devient la première entreprise française à être cotée en Bourse.

En 2010, la FDJ lance son site internet permettant aux joueurs de parier en ligne sur différents sports. Elle propose également des jeux en ligne tels que le loto, le keno ou encore les cartes à gratter.

En 2018, la Française des Jeux emploie quelque 4 000 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 3,4 milliards d’euros.

Les actions FDJ en détail

FDJ est détenue par la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de 70 % et par la Société des bains de mer de Monaco à hauteur de 30 %. FDJ est une entreprise solidaire et responsable, engagée dans la lutte contre l’addiction au jeu. FDJ propose plusieurs types d’actions : les actions ordinaires, les actions privilégiées, les actions de préférence. Les actions ordinaires sont cotées sur Euronext Paris, sous le symbole « FDJ ». Les actions privilégiées sont cotées sur Euronext Paris, sous le symbole « FDJP ». Les actions de préférence sont cotées sur Euronext Paris, sous le symbole « FDJN ».

FDJ a dévoilé son nouveau logo en septembre 2017, mettant fin à plus de 40 ans d’histoire. Le nouveau logo de FDJ est plus moderne et plus épuré que le logo précédent. La nouvelle identité visuelle de FDJ a été imaginée par l’agence de design française W&Cie.

En octobre 2017, FDJ a lancé sa nouvelle campagne publicitaire intitulée «Jouez mieux ensemble». La campagne vise à promouvoir les valeurs d’entraide et de solidarité propres à FDJ.

En novembre 2017, FDJ a annoncé son intention de se lancer sur le marché des paris sportifs en ligne en 2018. FDJ proposera aux internautes français une plateforme de paris sportifs en ligne complète et accessible sur ordinateur, mobile et tablette.

La Française des Jeux lance de nouvelles actions

La Française des Jeux propose un large éventail de jeux, dont les plus connus sont la loterie nationale, le Loto, les jeux à gratter, le Pari mutuel urbain, les paris sportifs en ligne et les jeux en ligne. En 2017, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 3,4 milliards d’euros, en hausse de 2,4 % par rapport à 2016.

FDJ a lancé de nouvelles actions en faveur des joueurs et des consommateurs. Ces actions ont pour but de sensibiliser et d’informer sur les risques liés aux jeux d’argent et de hasard. FDJ met également en place des mesures pour lutter contre l’ addiction aux jeux et accompagner les joueurs en difficulté.

FDJ a également annoncé le lancement prochain de nouveaux jeux en ligne accessibles aux joueurs français. Parmi ces nouveaux jeux, on retrouve notamment le poker en ligne, les paris sportifs et le casino en ligne. FDJ a également annoncé son intention de se lancer prochainement sur le marché des jeux mobiles.

Pour cette fin d’année, regarder ce que la FDJ prépare.