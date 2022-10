Tesla présente Optimus, son robot humanoïde

Lors de la journée de l’intelligence artificielle 2022, Tesla a présenté Optimus, son robot humanoïde à 20 000 dollars.

En août 2021, Elon Musk a présenté un début de robot lors de la Tesla A Day. Un an plus tard, le robot humanoïde de la firme américaine est enfin disponible.

L’Optimus embarque une intelligence artificielle qui ressemble au système Autopilot. Cela permet au robot de travailler en toute sécurité autour des humains sans formation préalable approfondie.

Il est également capable de comprendre des commandes verbales complexes, de se déplacer à une vitesse de 7 km/h et de porter un objet d’environ 25 kg. Il serait également équipé d’une batterie de 2,3 kWh.

« Notre objectif est de fabriquer un robot humanoïde utile aussi rapidement que possible. Et nous l’avons également conçu en utilisant la même discipline que pour la conception de la voiture, c’est-à-dire… pour fabriquer le robot à un volume élevé à faible coût avec une plus grande fiabilité », a déclaré Elon Musk lors de la journée de l’IA. L’Optimus « a la capacité de saisir et de manipuler presque tous les objets de notre vie quotidienne », indique Lizzie Miskovetz, ingénieur principal en conception mécanique chez la firme américaine.

D’après le milliardaire américain, le robot pourrait coûter moins de 20 000 dollars.