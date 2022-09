Libertex : faut-il utiliser cette plateforme pour investir ?

Vous êtes intéressé par le trading de produits dérivés CFD et vous souhaitez spéculer sur les prix sous-jacents d’actifs ? Libertex est la plateforme idéale pour vous. Fondé en 1997, Libertex est l’un des leaders dans le courtage de CFD en ligne. Ce broker est plébiscité grâce à sa simplicité et ses fonctionnalités.



Cependant, certaines personnes se montrent toujours quelque peu réticentes à l’idée de choisir ce courtier chypriote. Si vous désirez aussi savoir ce que vaut réellement la plateforme de trading de Libertex, vous devez lire cet article.

Présentation de Libertex ?

Libertex (contraction de Liberty Exchange) est un vétéran de l’industrie du trading qui opère en ligne. Basée à Chypre, cette plateforme est un courtier CFD qui compte plus de 3 millions de clients couvrant à la fois les traders occasionnels, les investisseurs actifs et expérimentés. La plateforme est régulée par l’autorité des marchés financiers chypriotes, la CySec (Cyprus Security and Exchange Commission).



Elle offre ses services à des clients de plus de 100 pays et donne accès à plus de 250 instruments financiers. Cet avis spécialisé sur Libertex vous permettra d’apprendre davantage sur ces instruments financiers. Appartenant à Indication Investments Ltd, la plateforme Libertex a remporté plus de 40 prix internationaux et maintient ses offres de courtage aussi simples et rationalisées que possible.



Pour info, ce courtier a été élu meilleure plateforme de trading par European CEO en 2020. Étant concentré principalement sur le trading de dérivés CFD, Libertex couvre un peu plus de 200 marchés.



Pourquoi utiliser la plateforme Libertex pour investir ?

Avec plus de 20 ans d’expérience sur le marché financier, Libertex bénéficie d’une très grande réputation. Investir par le biais de cette plateforme vous permet de bénéficier de nombreux avantages.

Une inscription rapide et simple

À l’instar de toutes les plateformes de trading, une inscription est requise avant de pouvoir investir de l’argent sur les différents produits financiers proposés par Libertex. L’avantage avec ce courtier régulé est que cette étape ne prend que peu de temps. En vous rendant sur la page d’accueil, cliquez sur l’onglet « S’inscrire » en haut à droite de votre écran ou sur « Ouvrir » situés au milieu de la page.



Vous n’aurez qu’à indiquer votre e-mail et à créer un mot de passe pour avoir la possibilité d’investir et de vous lancer en bourse.

Une variété de produits disponibles sur Libertex

Choisir Libertex c’est la possibilité de trader parmi de nombreux actifs différents comme :

Plus de 100 CFD d’actions : vous ne pouvez qu’acheter les CFD des actions ;

: vous ne pouvez qu’acheter les CFD des actions ; 50 paires de devises CFD différentes : vous aurez le choix entre les paires majeures en CFDs comme EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD, USD/JPY, les paires croisées ainsi que de nombreuses paires exotiques ;

: vous aurez le choix entre les paires majeures en CFDs comme EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD, USD/JPY, les paires croisées ainsi que de nombreuses paires exotiques ; Matières premières CFD : comme l’or, le cuivre, l’argent, même le cacao et le sucre ;

: comme l’or, le cuivre, l’argent, même le cacao et le sucre ; Près de 20 indices boursiers CFD différents : c’est l’exemple du CAC 40 ;

: c’est l’exemple du CAC 40 ; 50 cryptomonnaies CFD différentes : vous trouverez le CFDs en BTC/USD, ou encore des paires de cryptodevises comme Ethereum/Bitcoin.

: vous trouverez le CFDs en BTC/USD, ou encore des paires de cryptodevises comme Ethereum/Bitcoin. Dizaine d’ETF CFD : ce sont des fonds d’investissement composés de plusieurs entreprises.

Une disponibilité de nombreux outils de trading

Il est d’une grande importance de se renseigner sur les différents outils que la plateforme met à disposition pour une expérience optimale. À ce titre, Libertex offre à ses utilisateurs plusieurs outils de trading qui apporteront une aide dans les estimations et les analyses techniques des fluctuations des titres en bourse.



Libertex possède de nombreuses fonctionnalités précisément des graphiques, des délais et des indicateurs, qui sont utiles lors de l’analyse technique des marchés. Pour l’affichage des informations, les traders auront le choix entre 16 langues. Au total 43 indicateurs sont proposés, dont 22 indicateurs de tendance, 8 indicateurs de volatilité et 13 oscillateurs.



Pour consulter les cours en direct pour chaque instrument disponible, les traders peuvent utiliser la fonction de gestion des ordres. Il est également possible pour les utilisateurs de consulter l’historique de leurs ordres, le solde de leur portefeuille et les ordres en attente. Une section Live Trades est en outre disponible.



Elle annonce les activités de trading des autres traders sur la plateforme Libertex. Ceux qui veulent suivre les tendances seront ravis de cette section. Mieux, Libertex met à la disposition des utilisateurs des formations et des tutos qui sont accessibles gratuitement. Cela permet aux investisseurs d’accroitre leurs connaissances en investissement. C’est un avantage qui fera plaisir aux débutants.

Une commission transparente

Sur Libertex, il n’y a aucun frais de dépôt. Tout argent transféré sur la plateforme chypriote ne coûtera aucun supplément. En ce qui concerne les frais de retrait, le courtier prélève :

0,5 % du montant pour les virements (2 € minimum, 10 € maximum) ;

pour les virements (2 € minimum, 10 € maximum) ; 1 € de frais pour les retraits par carte Visa ;

1 % via Neteller ;

; gratuit avec Skrill.

Pour ce qui est des frais de trading, Libertex regroupe les frais de transaction, les coûts de roulement et le coût de swap journalier. En fonction de l’actif, les frais peuvent varier. La commission est de 0,4 % du montant de la transaction pour les crypto-monnaies et de 0,000 3 % pour les indices, les devises et les métaux.

Le plus important avec cette plateforme est qu’il n’y a aucun spread sur les actifs. En d’autres termes, il n’y a pas de différence entre le prix d’achat et le prix de vente.

Quels sont les inconvénients de Libertex ?

La plateforme Libertex présente quelques points faibles qui n’entachent en rien ses avantages. Cependant, il est important de les connaitre. En effet, sur Libertex, il y a que les actions et cryptos qui sont disponibles en CFD. Il n’a pas aussi la possibilité de trading social (copy trading, trading automatisé, …).



De plus, le Compte de démo est basé sur les fonctionnalités du compte pro. Pour finir, l’application mobile possède peu de fonctionnalités.



Ce que nous pensons de la plateforme Libertex

D’après notre analyse, Libertex est une plateforme fiable et régulée qui jouit d’une forte notoriété. Elle se démarque de par sa longévité. Le broker donne la possibilité à tout le monde d’investir dans des actifs (CFD) variés allant des actions, aux métaux, en passant par les indices, les matières premières, les devises/Forex, et les crypto-monnaies.



La plateforme est accessible sur différents supports (notamment sur mobile, via une application) et son Interface intuitive et simple. Aussi, elle propose un logiciel de trading Meta Trader 4 sur PC. Tout ceci constitue la base d’une expérience de trading impeccable. Le broker est transparent sur les frais prélevés.



Si vous voulez investir, Libertex est un courtier à considérer pour trader. La plateforme répond à toutes les normes essentielles européennes de régulation des courtiers en ligne. Elle a donc le droit de proposer ses services en Europe. En conclusion, vous pouvez lui confier votre capital et trader des CFD sans aucune crainte.