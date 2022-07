Viva Engage : le clone de Facebook dans Microsoft Teams

Sur sa plateforme collaborative Teams, Microsoft lance Viva Engage aux Etats-Unis, un clone de Facebook construit sur les bases de Yammer.

Intégrée dans Teams, l’application devrait permettre aux équipes d’une même société d’accéder à un réseau social interne.

« Viva Engage rassemble les collaborateurs de toute l’entreprise pour leur permettre de se connecter avec leur hiérarchie et leurs collègues, trouver réponse à leurs questions, partager des histoires uniques, et trouver un sentiment d’appartenance au travail », explique clairement la firme de Redmond sur son blog.

En créant Viva Engage, Microsoft souhaite donner aux collaborateurs des entreprises de nouvelles fonctionnalités et outils de conversations.

L’interface de l’application rassemble à celle de Facebook. Pour concevoir Viva Engage, les équipes de Microsoft se sont inspirées du réseau social de Meta, semble-t-il.

Sur Viva Engage, l’utilisateur peut publier un statut accompagné de photos et des stories, commenter une publication, organiser un événement virtuel, etc. Il peut également s’abonner au profil de ses collègues et suivre leur actualité.

La nouvelle application sera bientôt accessible partout. Elle sera déployée dans les prochaines semaines. Pour en profiter, il n’y aura aucun frais additionnel à payer, à en croire les dires de Microsoft.

Viva Engage devrait remplacer Yammer. D’après les analystes, l’application serait disponible fin août.