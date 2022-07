L’Apple Watch Series 8 doté d’un capteur de température corporelle ?

Les rumeurs à propos de la prochaine génération des montres connectées de la Pomme se multiplient. D’après Mark Gurman, l’Apple Watch Series 8 embarquerait un capteur de température corporelle.

Depuis plusieurs années, les équipes de la firme de Cupertino essayent d’ajouter plus de fonctionnalités liées à la santé sur l’Apple Watch. La montre connectée en propose déjà quelques-unes, comme le suivi du rythme cardiaque et la vérification du taux d’oxygène dans le sang. Mais le géant de Tim Cook souhaite aller plus loin.

Ces derniers mois, les équipes de l’entreprise américaine travaillent sur l’intégration d’un capteur de température corporelle à l’Apple Watch Series 8. À en croire les dires du journaliste Mark Gurman, le capteur de température corporelle pourrait également arriver sur l’Apple Watch SE 2.

D’après l’analyste de Bloomberg, la fonctionnalité permettrait à l’utilisateur de savoir s’il a de la fièvre. Si oui, la montre lui recommanderait d’aller voir un médecin ou d’utiliser un thermomètre dédié.

Notons que le capteur ne donnera pas de conseils médicaux. L’entreprise américaine est consciente que ce n’est pas le rôle de la montre connectée. L’Apple Watch Series 8 donnera à l’utilisateur une idée de ce qui se passe dans son corps.

N’oubliez pas que le capteur de température corporelle devra être certifié par la FDA au pays de l’Oncle Sam.