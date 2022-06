Les meilleurs smartphones 5G en 2022

La 5G est de plus en plus déployée en France. De nombreux opérateurs proposent déjà des forfaits internet avec une option 5G, qui permettent une utilisation de débits jusqu’à 100 fois plus rapide que la 4G. L’opérateur Orange souhaite notamment proposer de la “vraie 5G”, c’est-à-dire avec un cœur 5G en 2022. Véritable révolution dans l’univers des hautes technologies et de la télécommunication, il est cependant nécessaire d’être équipé un portable adéquat pour profiter de cette option.

Pour retrouver plus d’informations sur les forfaits 5G disponibles en France, vous pouvez contacter le site suivant.

Pour pouvoir avoir accès à la 5G, il faut être certain que le smartphone puisse supporter cette technologie grâce à un modem 5G, ce qui est maintenant le cas de la plupart des appareils haut de gamme des principaux fabricants. Découvrez ici les meilleurs modèles de smartphones compatibles avec la 5G en 2022.

Apple iPhone 13 Pro Max

Disponible depuis septembre 2021, le dernier modèle de la marque américaine Apple propose un des meilleurs modèles de smartphones compatibles avec la 5G, cette dernière surpasserait même la 4G grâce aux iPhones. Plus grand iPhone de cette génération, l’iPhone 13 Pro Max possède un écran OLED de 6,7 pouces et une fréquence de rafraichissement pouvant atteindre 120 hertz. Il est basé sur iOS 15, avec une puce A15 Bionic. Le processeur est équipé de 6 cœurs et embarque une mémoire vive de 6 Go, pour une mémoire interne en quatre variantes : 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To.

En plus de son processeur permettant des performances impressionnantes, l’iPhone 13 Pro Max possède parmi les meilleures caméras du marché. Il est équipé de trois capteurs de 12 Mpx chacun, d’un capteur ToF et d’une caméra frontale de 12 Mpx.

L’écran de l’iPhone 13 Pro Max est relativement grand : 7,81 cm de largeur, 16,08 cm de longueur et 0,77 cm d’épaisseur. Son poids est quant à lui de 240 g. Enfin, concernant sa batterie, sa capacité est de 4352 mAh et dispose d’une recharge sans-fil.

Il faudra compter plus de 1 119 € pour ce smartphone d’Apple.

Samsung Galaxy Z Fold 3

Sorti en aout 2021, ce nouveau smartphone du fabricant coréen est un des appareils les plus hightechs du marché. Véritable tablette pouvant se transformer en smartphone, le Samsung Galaxy Z Fold 3 est également compatible avec la 5G. Il possède un écran pliant de 7,6 pouces (17,8 cm), qui passe à 6,2 pouces (15,24 cm) une fois refermé. Son processeur 8 cœurs Qualcomm Snapdragon 888 et ses 12 GO de RAM en font un des smartphones les mieux équipés du marché. En termes de stockage, le Samsung Galaxy Z Fold 3 existe en version 256 Go ou 512 Go.

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 est également très bien équipé au niveau des caméras. Il possède 3 capteurs photos de 12 Méga pixels et une capacité d’enregistrement de 3840 x 2160. Il possède aussi une caméra frontale sous l’écran, avec 2 capteurs, respectivement de 4 Mpx et 10 Mpx chacun.

Enfin, pour la batterie, celle-ci est de 4400 mAh, ce qui permet une grande autonomie. Il est possible de la recharger sans fil avec l’appareil adéquat. Le Samsung Galaxy Z Fold 3 est par ailleurs compatible avec les ports USB C.

Pour pouvoir s’offrir ce smartphone de la marque coréenne, il faudra compter 1 449€.

Google Pixel 6 Pro

Arrivés en magasin en octobre 2021, le nouveau smartphone de la marque Google a fait forte impression avec ce nouveau modèle compatible avec la 5G. Cet appareil est très grand, mesurant 6,7 pouces et une fréquence de rafraîchissement pouvant s’adapter entre 10 hertz et 120 hertz. Ce modèle fonctionnant sous Android 12 est le premier smartphone au monde à être équipé de la puce Google Tensor, avec 8 cœurs et 12 Go de RAM. Le Google Pixel 6 Pro existe en version 128 Go, 256 Go, 512 Go.

Au niveau photographie, le Google Pixel 6 Pro est sans doute le smartphone le plus abouti du marché. Son appareil photo arrière est composé de 3 capteurs : un grand angle de 50 Mpx, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un troisième capteur de 48 mégapixels avec zoom optique 4x. En termes de caméra frontale, on retrouve un capteur photo frontal de 11,1 Mpx.

Pour la batterie, le Google Pixel 6 Pro bénéficie d’une excellente autonomie grâce à une batterie de 5003 mAh, pouvant être rechargée sans fil ou avec un câble USB type C. Le poids de cet appareil est d’environ 210 grammes.

Le coût pour le Google Pixel 6 Pro est d’approximativement 799 €.

OnePlus 10 Pro 5G

Le dernier smartphone de cette liste est le OnePlus 10 Pro 5G. Il a été présenté par la marque chinoise OnePlus en janvier 2022, mais il a fallu attendre 3 mois, fin mars, pour qu’il soit disponible en Europe. Comme ses prédécesseurs, il s’agit bien d’un smartphone compatible avec la technologie 5G. Comme certains de ses concurrents, il s’agit d’un appareil de 6,7 pouces et d’une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 120 hertz. Équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8 cœurs, le OnePlus 10 Pro 5G existe en version 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage suivant la configuration choisie.

Le OnePlus 10 Pro 5G possède également un excellent appareil photo arrière. Également équipé de 3 capteurs, on retrouve un capteur principal de 48 Mpx, un deuxième capteur photo de 50 Mpx et un troisième capteur de 8 Mpx. Pour la caméra frontale, on ne retrouve qu’un seul capteur, mais de 48 Mpx, permettant de prendre des photos d’une qualité impressionnante.

Pour la batterie, le OnePlus 10 Pro 5G possède une batterie plus grosse que l’ancien modèle, de 5000 mAh, permettant une grande autonomie d’usage. Cet appareil est rechargeable sans fil, mais aussi de manière rapide, ce qui permet de recharger la batterie entièrement en seulement 32 minutes. Enfin, vous pouvez compter un poids d’environ 200 grammes pour ce smartphone.

Comptez environ 900 € pour le OnePlus 10 Pro 5G.