Grâce aux iPhone d’Apple, la 5G dépasse déjà la 4G dans le monde

La 5G a dépassé la 4G et devient le réseau le plus utilisé dans le globe, en grande partie grâce aux efforts d’Apple. On fait le point.

À en croire les dires de Counterpoint Research, on compte plus de téléphones équipés du réseau 5G que de 4G, et ce en additionnant les chiffres dans les quatre coins du monde.

D’après le rapport, cette augmentation est due, grandement, aux iPhones dotés de la 5 commercialisés par la Pomme.

Counterpoint Research explique que les trois quarts des smartphones dotés du réseau 5G sont vendus en Asie, en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest. Le rapport ajoute que près de 84% des téléphones aujourd’hui utilisés en Chine seraient équipés de la 5G. Aux États-Unis et en Amérique du Nord, le taux de couverture est de 73%. Il est de 76% en Europe de l’Ouest. Au total, un milliard de personnes dans le monde dispose d’un smartphone 5G.

Le rapport indique aussi que la moitié des téléphones 5G utilisées en Amérique du Nord sont vendus par Apple. En Europe, 30% des téléphones 5G sont des iPhone.

Dans les autres pays, les dirigeants devront multiplier les efforts pour développer cette nouvelle technologie et permettre aux habitants d’y accéder.