Orange va lancer la « vraie 5G » dès 2022

La « vraie 5G », à savoir la 5G standalone, sera lancée dans le courant de 2022 du côté d’Orange, si l’on en croit les dires de la marque. Un coeur 5G sera lancé, et non plus un coeur 4G comme ce qui se fait avec le réseau actuel, chez tous les opérateurs. Cela s’accompagnera de meilleures performances, dont de meilleurs débits.

« Nous allons pouvoir déployer des réseaux privés 5G standalone dès l’année prochaine pour des entreprises », a déclaré Michaël Trabbia, le responsable technologie et innovation du groupe Orange, auprès de 01net. Il existera donc une différence entre le réseau public et le réseau privé, notamment avec des entreprises qui auront leurs propres cœurs de réseau, dans les zones industrielles ou dans les ports.

Réseau à la carte

À quoi s’attendre avec cette fameuse « vraie 5G » ? Plus de débit et moins de latence, mais aussi la prise en charge du network slicing. Cette technique consiste à découper le réseau en tranches logicielles à partir d’une même infrastructure physique. Il sera donc possible de dédier une couche à chaque usage afin de dimensionner un réseau à la carte pour chaque entreprise.

« On pourra, par exemple, améliorer les performances d’une usine avec de la maintenance en réalité augmentée et du travail déporté. Très souvent, ce travail nécessite l’appel à des experts qui sont des ressources rares, situées ailleurs dans l’entreprise, et également à des capacités importantes pour la transmission et le traitement des données du flux vidéo et de réduction de latence pour le pilotage en temps réel des robots industriels », explique Michaël Trabbia. « L’intelligence artificielle viendra détecter les défauts sur une chaîne de production pour intervenir immédiatement. Des véhicules assistés dans les usines permettront d’amener des équipements sur des sites industriels risqués », poursuit-il.