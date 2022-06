Quelle application de rencontre choisir ?

Grâce à internet et aux nouvelles technologies, faire des rencontres n’a jamais été aussi simple. Plus besoin de se déplacer ou de passer ses soirées dans les bars pour draguer. Il suffit d’avoir recours à une application de rencontre et le tour est joué !

Mais dénicher la bonne appli peut vite devenir un casse-tête. En effet, celles qui sont disponibles sur Google Play et App Store ne se valent pas toutes. Afin de vous aider à choisir, nous avons dressé une liste des applications qu’il faut installer sur son smartphone pour vraiment faire des rencontres en 2022.

Tinder

Existant depuis 2012, Tinder n’est plus à présenter. Que ce soit pour trouver l’amour d’une vie, pour faire des rencontres plus légères ou pour étendre le cercle d’amis ; Tinder est l’appli qu’il vous faut !

En termes d’efficacité, il n’y a absolument rien à redire. Tinder vous donne accès à une vaste communauté très active. Eh oui, vous avez l’embarras du choix parmi les 60 millions d’utilisateurs réguliers répartis dans plus de 190 pays.

Par ailleurs, différentes fonctionnalités sont mises à votre disposition pour vous permettre de faire des rencontres. Vous pouvez par exemple compter sur les swipes pour liker ou nexter un profil. Si vous likez et que vous obtenez aussi un like en retour, vous avez un match. Vous pouvez alors passer en messagerie privée afin de voir si le courant passe.

Il convient cependant de souligner que les services de Tinder sont payants. En effet, si auparavant l’appli était entièrement gratuite, il faut désormais débourser quelques euros pour profiter des multiples fonctionnalités de façon illimitée. Pour cela, vous pouvez choisir entre 3 formules : le Tinder Plus, le Tinder Gold et le Tinder Platinium.

Meetic

Si vous êtes à la recherche d’une application de rencontre qui a déjà fait ses preuves, optez pour Meetic. Depuis sa création, la plateforme a déjà permis à des milliers de couples de se former. En plus de sa grande notoriété, le site a d’autres atouts qu’il convient de mettre en avant.

Premièrement, en devenant membre de Meetic, vous rejoignez une large communauté composée de toutes les classes d’âge. Vous serez donc comblé, quel que soit le type de relations que vous recherchez (sérieuses, légères, amicales, …).

Deuxièmement, Meetic dispose de toute une panoplie de fonctionnalités pour maximiser vos chances de faire des rencontres. Citons par exemple le swipe, le matching, la géolocalisation, le shuffle et le mode incognito.

Enfin, mais non le moindre, sachez que Meetic organise de multiples événements auxquels vous pouvez participer. Si vous en avez assez des échanges virtuels, déposez votre téléphone le temps d’un instant et prenez part aux events : soirées à thème, ateliers, coaching de séduction, apéros, …

Toutefois, si l’efficacité de Meetic n’est plus à démontrer, il ne faut pas oublier que tout cela a un prix. En effet, même si l’inscription est gratuite, les membres doivent choisir parmi plusieurs formules d’abonnement afin de pouvoir exploiter pleinement l’appli.

Becoquin

Si certains sont à la quête du grand amour, d’autres veulent uniquement passer du bon temps. Si vous faites partie de cette deuxième catégorie, inscrivez-vous sur Becoquin sans tarder. Que vous soyez célibataire ou non, l’appli vous permet de faire des rencontres coquines dans le monde entier. Cela fait de Becoquin un indispensable pour ceux et celles qui se déplacent souvent à l’étranger.

En plus de son interface simple et épurée, l’appli Becoquin propose diverses fonctionnalités pour faciliter la mise en relation. Envoyez un clin d’œil à un profil qui vous intéresse, enregistrez vos préférences, likez et tentez votre chance en tchatant. Il est également possible d’échanger par webcam et selon les avis becoquin d’autres utilisateurs, les plus chanceux peuvent même participer à des shows sexy offerts par certains membres coquins.

Bien qu’il soit possible de conserver un compte gratuit, il est préférable de passer à la caisse pour ne pas être limité dans l’utilisation de l’appli. En effet, sans abonnement, vous pouvez uniquement envoyer 5 messages par jour. Et le pire c’est que vous ne pourrez même pas lire les réponses. Choisissez donc parmi quelques formules : essai de 1 jour ou d’une semaine, forfait de 1 mois ou 3 mois, …

AdopteUnMec

Mesdemoiselles, mesdames, AdopteUnMec est une application de dating qui vous permet de faire des rencontres d’une tout autre façon.

L’interface du site se présente sous la forme d’une boutique en ligne avec les hommes comme marchandises. Ces derniers sont classés selon leur caractéristique ou leur trait de caractère (timide, artiste, …). Il vous suffit alors de lancer une recherche pour faire s’afficher une liste de profils. Et si un garçon vous plait, vous pouvez l’ajouter dans votre panier.

Mais le véritable avantage de AdopteUnMec est qu’il vous permet de sélectionner vos prétendants. En effet, avant de pouvoir draguer une femme sur l’appli, l’homme doit d’abord lui envoyer un charme. La mise en relation n’est alors possible que si la femme est également intéressée. Ce système est vraiment efficace pour éviter le harcèlement et les messages indésirables.

Au niveau des abonnements, l’application offre de multiples possibilités. En effet, les hommes peuvent choisir parmi 3 formules : Ourson, Ninja et Aventurier. Quant aux femmes, étant donné qu’il s’agit d’une plateforme les mettant en avant, elles peuvent naviguer gratuitement.

Happn

Ce matin, vous avez croisé une charmante demoiselle près de chez vous. Malheureusement, vous n’avez pas eu le temps d’échanger et maintenant, vous voulez à tout prix la retrouver. Passez par Happn pour faire vos recherches. L’application de rencontre repose justement sur ce concept original : vous permettre de retrouver une personne que vous avez croisée dans la vraie vie. Pour cela, l’appli offre bien plus que la fonction géolocalisation ordinaire des concurrents. En effet, elle va jusqu’à retracer les déplacements physiques des utilisateurs. Vous l’aurez compris, pour que ça marche, il faut aussi que votre belle inconnue soit membre de la communauté Happn.

Contrairement aux autres applications de rencontre, l’abonnement Premium est optionnel. Vous pouvez donc vous inscrire et utiliser Happn de façon gratuite . Malgré cette possibilité, nous vous conseillons vivement de sortir votre carte bancaire. Un abonnement vous permettra de débloquer des fonctionnalités supplémentaires. Ce qui multipliera vos chances de faire des rencontres.

Notez qu’en dehors des abonnements, il est aussi possible d’acheter des crédits que vous pourrez utiliser afin d’avoir plus de match ou afin d’accéder à certaines fonctionnalités (compte à rebours, crush time).

Disons Demain

Auparavant, les sites de rencontre étaient uniquement faits pour les jeunes. Aujourd’hui, les seniors peuvent désormais tenter leur chance et trouver l’amour grâce à Disons Demain. Il s’agit d’une application de dating destinée aux célibataires âgés de plus de 50 ans. L’interface et les fonctionnalités ont donc été pensées afin de s’adapter à ce public cible.

Les avis disons demain des utilisateurs sont globalement positifs. Pour faire des rencontres sérieuses, vous accédez à différentes fonctionnalités, en fonction de votre formule d’abonnement bien sûr. Il y a par exemple le “Carrousel” qui comprend une liste de 100 profils. Ces derniers ont été spécialement sélectionnés pour vous en fonction de vos réponses au test lors de l’inscription. En quelques clics vous pouvez ignorer le profil, le consulter ou entrer directement en contact.

Tout comme Meetic, la plateforme organise également différentes activités pour aller au-delà des rencontres virtuelles. Vous pouvez donc participer à des soirées à thème, des workshops, des sorties en pleine nature ou même partir en vacances pendant quelques jours.

D’autres fonctionnalités basiques mais efficaces sont également disponibles : flash, favoris, en ligne, recherche, …

Pour en revenir aux abonnements, plusieurs formules sont proposées : abonnement de 1 mois, 3 mois ou 6 mois. Notez que plus vous optez pour un abonnement long, plus vous bénéficiez d’un prix dégressif mensuellement.

Grindr

Si vous êtes gay ou bisexuel, il y a fort à parier que vous ne trouverez pas votre bonheur sur des applis classiques comme Tinder ou Meetic. Nous vous conseillons plutôt de vous inscrire sur Grindr qui est une véritable référence pour la communauté LGBTQ+. Actuellement, l’application est disponible dans plus de 190 pays et elle compte plus de 500.000 membres, dont 400.000 se situant en région parisienne.

Au niveau des fonctionnalités, il ne faut pas s’attendre à de grandes innovations. En effet, les options sont assez basiques. En devenant membre, vous pouvez consulter le profil des autres utilisateurs qui se trouvent près de chez vous. Et si un profil vous intéresse, il vous suffit d’entamer la discussion en messagerie privée.

On a tout de même accès à certaines fonctionnalités qu’on ne retrouve pas ailleurs. C’est le cas de la fonctionnalité “explorer” qui vous permet de rechercher des hommes dans un autre pays. Il est également possible d’exprimer ses émotions par le biais des gaymojis, une liste comprenant plus de 500 emojis sur le thème LGBT.

Quant à l’abonnement, il figure certainement parmi les plus coûteux, mais cela en vaut vraiment la peine. Notez qu’il est possible de conserver un compte gratuit. Vous pourrez toujours utiliser la messagerie, mais vous ne pourrez pas accéder à certaines fonctionnalités comme “explorer” par exemple.