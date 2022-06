Les 10 meilleurs jeux payants sur Android

Nous avons compilé cette liste des meilleurs jeux payants pour Android afin de vous faire économiser de l’argent. Pas besoin de le dépenser pour des titres qui peuvent ou non le mériter!

Nous savons que vous ne voulez pas investir dans des jeux que vous pourriez ne pas aimer. D’un autre côté, de nombreux jeux gratuits ont des publicités et des achats in-app partout, et sont bombardés de choses que vous n’avez tout simplement pas envie d’acheter.

L’expert Arthur Lambert (Frcasinospot) et moi-même avons donc jeté un coup d’œil à ce que tout le monde achète ! Dans cette liste, nous nous concentrons sur les meilleurs jeux payants pour Android. Ce sont les titres dans lesquels tout le monde investit, ceux pour lesquels les autres pensent qu’il est idéal de dépenser leur argent.

Beaucoup de ces jeux Android payants sont en tête de liste depuis un certain temps déjà, ce qui signifie que les gens semblent vraiment aimer (et continuer à aimer) ces jeux. Si vous cherchez des suggestions pour savoir où dépenser votre argent, consultez cette liste et voyez ce qui vous intéresse!

10. Poppy Playtime Chapitre 1

Évaluation : 4.3 – 18 139 votes

Prix: 2.99

Poppy Playtime Chapter 1 est un jeu d’horreur et d’aventure dans lequel vous semblez explorer un grand bâtiment où se trouvent toutes sortes de jouets étranges. Vous devez utiliser vos mains pour résoudre des énigmes, dévier la lumière et veiller à ne pas vous faire attraper par la poupée bizarre qui cherche à vous retrouver. Il y a une grande vibration de Five Nights at Freddy’s, mélangeant des objets d’enfance comme les jouets avec l’horreur !

9. MONOPOLY

Évaluation : 4.4 – 96 264 votes

Prix: 4.99

Alors que certaines personnes considèrent le Monopoly comme un jeu de table et ont du mal à l’imaginer sur un mobile, beaucoup de gens préfèrent la version numérique du célèbre jeu. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi ! Cette version du Monopoly est dotée d’animations, de cartes différentes et de modes multijoueurs en ligne, de sorte que vous n’avez même pas besoin d’avoir des amis à frustrer en y jouant.

Bien sûr, il existe différents jeux de règles maison, donc si vous voulez jouer en utilisant des règles similaires à celles avec lesquelles vous avez grandi, vous pouvez le faire sans trop de soucis. Mais le plus beau dans tout ça, c’est que vous ne pourrez perdre aucune des pièces si elles sont numériques ! C’est une situation gagnant-gagnant, non ? Eh bien, si vous voulez quand même dépenser un peu plus d’argent, mais avec la perspective de gagner une somme décente, alors nous recommandons aux joueurs adultes de jouer à des jeux casino Android. Vous trouverez ici des revues de casino en ligne qui conviennent aux appareils mobiles basés sur le système d’exploitation Android.

8. Bridge Constructor Portal

Évaluation : 4.6 – 16 661 votes

Prix: 4.99

Bridge Constructor Portal prend le thème du portail et le mélange avec la construction de ponts, qui est un jeu assez populaire ! Vous pouvez créer une variété de ponts différents et soutenus dans l’espoir qu’ils soient testés et qu’un véhicule puisse les traverser. GLaDOS est là pour vous embêter, il y a des rampes à construire, ainsi que de nombreux gadgets liés au portail comme du gel de propulsion, des plaques de foi aériennes, des cubes et des tourelles !

7. Rovio Classics : Angry Birds

Évaluation : 4.6 – 17 757 votes

Prix: 0.99

Angry Birds existe depuis des lustres, c’est un nom classique que tout le monde semble connaître. Récemment, ils ont refait tout leur jeu original Angry Birds et l’ont réédité sur les plateformes mobiles, vous donnant une version actualisée du jeu mobile classique. Rien que par son nom, ce jeu intéresse les gens, d’autant plus qu’il contient les 8 épisodes originaux d’Angry Birds de 2012.

6. Football Manager 2022 Mobile

Évaluation : 4.6 – 22 335 votes

Prix: 9.99

Les Anglais adorent le football, et Football Manager semble faire partie du top 5 chaque mois. Ce simulateur de football vous permet d’aider à faire monter votre équipe préférée dans les classements, en passant du statut d’inconnu à celui de professionnel du secteur. Football Manager est connu pour être très authentique, vous permettant de contrôler des tas de décisions différentes que les vrais managers de football devraient prendre. Il y a même des joueurs que vous connaîtrez grâce à des matchs de football réels.

5. Mini Metro

Évaluation : 4.6 – 58 756 votes

Prix: 0.99

Mini Metro se retrouve de temps en temps en tête des classements. Ce simulateur vous fait créer un tas d’arrêts différents sur une carte de sentiers. Il a un style épuré, et il est facile de tracer et de choisir les itinéraires en utilisant différentes couleurs ! Vous pouvez créer votre propre réseau de trains, afin que les gens puissent se rendre facilement d’un endroit à l’autre.

4. Minecraft – Pocket Edition

Évaluation : 4.6 – 4 595 146 votes

Prix: 7.49

Minecraft a fait son chemin sur toutes les plateformes existantes, et votre téléphone ne fait pas exception ! Minecraft PE est un jeu d’aventure à monde ouvert où vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Vous pouvez construire, miner, combattre des monstres, améliorer vos armes, découvrir des bâtiments abandonnés, trouver des villageois et bien plus encore.

Vous pourriez penser qu’un jeu de blocs à l’aspect bizarre n’a aucun attrait, mais une fois que vous aurez commencé à y jouer, il sera beaucoup plus difficile de le lâcher. Croyez-en ma propre expérience. Il y a des secrets, des événements bizarres et à peu près tous les éléments possibles pour vous faire jouer pendant des heures, et ce, avec beaucoup de créativité.

3. Stardew Valley

Évaluation : 4.7 – 120 876 votes

Prix: 4.99

Stardew Valley est un jeu d’agriculture charmant et relaxant dans lequel on vous confie une petite ferme qui est actuellement un peu délabrée. Vous pouvez faire pousser des plantes, élever des animaux et devenir le principal habitant de la ville. Mais Stardew Valley ne se résume pas à l’agriculture : il y a des mines à explorer, des gens avec qui se lier d’amitié, des petites créatures à aider et de la pêche à faire. C’est vraiment un grand jeu.

Stardew Valley est un jeu avec beaucoup de contenu de fin de partie. Vous pouvez le voir lorsque vous arrivez enfin dans le désert de Kaliko et que vous vous rendez à la grotte du crâne. Le désert semble pourtant bien aride ; la boutique de Sandy cache un énorme secret.

2. Geometry Dash

Évaluation : 4.7 – 845 411 votes

Prix: 1.99

Geometry Dash existe depuis très, très longtemps. Il combine le rythme et l’action dans un de ces platformers de haute qualité qui vous tient en haleine pendant toute la durée du jeu. Vous devez sauter, voler et retourner votre chemin à travers les niveaux, en évitant les obstacles.

Geometry Dash dispose également d’un créateur de niveaux qui vous permet de créer et de partager vos propres niveaux – et de jouer à des idées créées par d’autres – ce qui signifie que vous ne serez jamais à court de contenu et qu’une fois que vous aurez trouvé quelque chose d’intéressant, vous pourrez toujours essayer de créer quelque chose d’inédit.

1. Bloons TD 6

Évaluation : 4.8 – 307 919 votes

Prix: 4.99

Il s’agit d’un jeu de défense de tour étonnant, ce qui explique pourquoi il est resté en tête de la liste des jeux payants pendant un certain temps. Vous êtes en mesure de créer des tours, de les améliorer, de débloquer des héros, de modifier vos capacités et bien d’autres choses encore, ce qui vous permet de faire preuve de beaucoup de stratégie et de vous amuser !

Bloons TD 6 s’enorgueillit également de nombreuses nouvelles cartes originales, avec des objets en 3D qui peuvent bloquer votre ligne de vue, vous devrez donc faire preuve de vigilance et d’astuce pour rester au top. Contrairement aux jeux de défense de tour gratuits, vous ne trouverez pas d’achats in-app dans ce jeu ! On pourrait dire que tous ces éléments en font l’un des jeux les plus payants pour les téléphones Android depuis un certain temps maintenant ! Vous trouverez de nombreuses autres informations utiles dans notre liste des meilleurs héros de Bloons TD6.

Conclusion

Comme vous avez pu le remarquer, des jeux tels que Minecraft ou Angry Birds auraient pu prendre la première place de notre liste de jeux payants. Mais nous avons décidé que nous laisserions notre liste en fonction du score moyen du jeu sur Google Play. C’est pourquoi notre liste est dominée par le jeu payant Bloons TD 6.