Q2 2022 : les ventes d’iPhone 13 seraient meilleures que prévues

Normalement, les ventes d’iPhone se stabilisent après le premier trimestre de l’année suivant son lancement. Cette année, les ventes de l’iPhone 13 sont toujours impressionnantes sur le T2 2022.

Le cabinet d’analyse Wedbush vient de publier un rapport indiquant que les ventes d’iPhone 13 seraient encore très élevées pendant ce second trimestre de l’année.

« Pour l’instant, nous pensons que la demande d’iPhone se maintient mieux que prévu (malgré les divers problèmes d’approvisionnement qui ont frappé Apple et le reste du secteur technologique) et que la tendance est meilleure que les prévisions de la direction jusqu’à présent pour le trimestre », indiquent Daniel Ives et John Katsingris, les deux analystes ayant rédigé le rapport.

Les analystes indiquent que la firme de Cupertino a adopté une nouvelle stratégie pour accélérer le processus de production et répondre rapidement à la demande de sa clientèle. Ainsi, Apple a pu produire plus d’exemplaires, vendre des millions d’iPhone et augmenter ses revenus.

Toutefois, le rapport estime que les problèmes de chaîne d’approvisionnement et de confinement en Chine pourraient impacter le chiffre d’affaires du T2 2022. Dans le rapport, les analystes prévoient que la Pomme pourrait atteindre 80 milliards de dollars de revenus annuels en 2023.