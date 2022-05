Apple Music installée nativement sur les voitures Audi

Audi vient d’annoncer que ses nouvelles voitures embarqueront nativement Apple Music à bord. La nouveauté concerne quelques modèles, du moins pour l’instant.

En équipant ses voitures avec Apple Music, Audi permettra à ses clients d’accéder à des dizaines de millions de titres directement depuis l’interface multimédia de leur véhicule. Il suffit de se connecter à son compte personnel depuis le système et le tour est joué. Dites au revoir aux ports USB et à la connexion Bluetooth !

« Chez Audi, nous cherchons constamment à développer la digitalisation du véhicule et nous sommes convaincus que l’habitacle va de plus en plus se transformer en un véritable troisième espace de vie », indique Christiane Zorn, responsable du marketing produit chez la marque allemande. « Les frais d’utilisation des données cellulaires occasionnés par le streaming sont facturés de manière pratique via un forfait disponible auprès de Cubic-Telekom. Les trois premiers gigaoctets sont gratuits », ajoute-t-il.

La firme allemande indique qu’Apple Music sera disponible sur « presque » toutes les voitures Audi livrées sur le continent européen, au Japon et en Amérique du Nord en 2022. Pour les modèles déjà en circulation, une mise à jour à venir sera disponible dans les prochains mois pour permettre aux anciens clients d’en profiter.