Machines de sport : Apple & Amazon voudraient racheter Peloton

Apple et Amazon s’intéressent de plus en plus au sport, semble-t-il. Les deux firmes seraient intéressées par le rachat de Peloton, un fabricant de machines de sport. La société serait aussi dans le viseur de Nike.

Certes, Peloton a profité du confinement pour booster les ventes de ses vélos d’appartement et de tapis de course haut de gamme, mais la firme traverse aujourd’hui une crise sans précédent. C’est pourquoi elle est dans le viseur de certaines firmes, notamment Apple, Amazon et Nike.

A en croire les dires de Wall Street Journal, « Amazon a évoqué avec des conseillers un accord potentiel ». De son côté, Nike aurait essayé de racheter le fabricant de machines de sport avant que la firme ne soit cotée en bourse en 2019.

Les médias anglo-saxons évoquent également Apple. Il s’agit d’un « coup stratégique majeur qui accélérerait les initiatives agressives de l’entreprise sur les marchés de la santé et du fitness pour les prochaines années », précisent les analystes de Wedbush.

D’autres firmes seraient aussi intéressées par le rachat de Peloton, mais aucun accord n’est imminent, du moins pour le moment. Si un rachat se confirme, le montant pourrait être important compte tenu de la valeur marchande actuelle du fabricant de machines de sport.