PlayStation Plus : les jeux offerts en mai

Chaque mois, PlayStation Plus étoffe son catalogue et offre aux abonnés de nouveaux jeux. En mai 2022, les joueurs peuvent découvrir trois nouveaux titres.

D’après les retours des joueurs, les jeux offerts en avril n’étaient pas à la hauteur de leurs espérances. Heureusement que le mois de mai s’annonce plus radieux. PS Plus ajoute trois nouveaux jeux à son catalogue :

FIFA 22

Curse of the Dead Gods

Tribes of Midgard

FIFA 22 est le célèbre jeu de football développé par Electronic Arts. Les équipes du studio ont travaillé dur pour améliorer le graphisme et proposer aux gamers un réalisme à couper le souffle. Les fans de foot sur PS5 vont sans doute tomber sous le charme du jeu.

Si vous êtes un amoureux de l’action, de rogue lite et de survie, Tribes of Midgard est un titre fait pour vous. Tout au long du jeu, vous devez combattre plusieurs envahisseurs pour défendre votre village. Notons qu’il est possible de jouer en groupe avec jusqu’à 10 personnes en ligne.

Curse of the Dead Gods est un jeu fait pour les joueurs ayant le sens de la tactique. En combattant les monstres et en évitant les pièges, le joueur peut obtenir le pouvoir de devenir immortel…