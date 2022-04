La folie NFT : 5 façons d’entrer dans l’écosystème en tant que journaliste

Vous êtes journaliste ou bien vous ambitionnez de le devenir ? En parallèle, vous êtes très attiré par l’univers des NFT ? Il y a bien un moyen de connecter votre passion à votre ambition professionnelle. Les NFT, ou jetons non fongibles, sont aujourd’hui en train de prendre une grande importance à l’ère de la digitalisation. Mais comment un journaliste peut-il entrer dans cet écosystème très spécifique ? Première chose, vous devrez disposer d’une plateforme web qui sera votre support pour être visible et prodiguer vos conseils et pistes à la communauté qui vous suivra. Envisagez une plateforme comme Wix qui permet de créer un site internet gratuit avec de nombreuses options qui pourront vous satisfaire. Ensuite, il faudra communiquer habilement pour montrer que vous êtes un spécialiste de la question et amener du trafic sur votre site web. Vous serez aussi amené à rencontrer des spécialistes et à participer à des événements en lien avec les NFT. Retrouvez dans cet article quelques conseils à suivre pour devenir un journaliste spécialiste des NFT.

Qu’est-ce qu’un NFT ?

Petit rappel, les NFT sont aussi appelés « jetons non fongibles » en français. Il s’agit simplement de certificats d’authenticité pour des créations digitales (œuvres numériques, photos de tag, carte fictive, etc.). Ces NFT sont intégrés, comme les crypto-monnaies de référence, à la blockchain. Le but étant que des œuvres ou productions immatérielles puissent être dotées d’un titre de propriété comme n’importe quel objet physique. En mars 2022, déjà 2 % des Français auraient choisi d’investir dans des NFT, selon une étude réalisée par le cabinet de conseil KPMG. Dernièrement, Neymar, le footballeur brésilien du PSG, s’est illustré en investissant en dépensant plus d’un million de dollars pour deux NFT (il s’agissait de deux dessins).

Créez un site internet de référence

Si vous êtes journaliste, vous savez comment enquêter et trouver les bonnes informations. Votre but est de devenir un spécialiste des NFT en publiant sans cesse de nouveaux articles sur votre site web. Il vous faudra tout maitriser de A à Z, pour que les NFT n’aient plus aucun secret pour vous. Vous expliquerez dans vos articles quelles sont les tendances, comment fonctionne la blockchain, qui a fait quoi sur la planète NFT… Votre site web doit être approvisionné régulièrement et ne louper aucune information en lien avec l’écosystème NFT. Grâce à vos sources d’informations, vos connaissances sur le sujet et votre qualité de rédaction, vous saurez toujours trouver de nouveaux angles pour garantir à votre audience des contenus originaux, intéressants et pertinents.

Faites-vous connaitre sur les réseaux sociaux

Pour que votre site soit visible, vous devez être connu. Pour cela, vous devez posséder des réseaux sociaux dédiés à cette activité car ce sont eux qui amènent le plus de trafic sur les sites web : suivez tous les influenceurs et acteurs des NFT et n’hésitez pas à les mentionner dans vos publications lorsque vous les évoquez à travers vos articles de blog ou d’actualité. Vos réseaux sociaux doivent être construits de manière à ce que vous soyez une référence en matière de NFT. Cela peut prendre un peu de temps pour décoller mais si vous êtes assidu dans vos publications, il y en a une qui attirera l’attention et qui sera partagée à plus grande échelle : c’est à ce moment que votre influence augmentera.

Participez à des événements

Pour vous faire connaitre, rien de tel que de participer à des salons virtuels ou présentiels. Par exemple, lorsque la NFT Factory ouvrira ses portes à Paris en septembre 2022, il faudra compter avec vous. Cet espace de 400 mètres carrés dédié à l’univers NFT accueillera expositions, conférences et sessions de formation. Il y aura également un espace de coworking où le but sera de générer du contact. Montrez-vous dans cet environnement le plus possible, présentez-vous comme étant un journaliste spécialisé dans les NFT. Si vous n’habitez pas Paris, aucun souci : les NFT appartiennent à un monde digital, les rencontres sont nombreuses en ligne, il suffit simplement de suivre l’actualité et de participer à des événements dont vous estimez qu’ils vous apporteront en visibilité et en notoriété tout en vous donnant des informations à partager à votre communauté.

Investissez à votre tour

Pour être plus qu’une référence en matière d’information, vous pouvez aussi choisir d’investir dans des NFT et relayer vos investissements. Vous gagnerez en crédibilité car cela montrera que vous vous impliquez personnellement. Pour entrer dans ce marché, vous devrez posséder les bonnes clés pour accéder aux plateformes de vente de NFT. Il faudra donc acheter de l’Ethereum, une monnaie virtuelle qui vous permettra ensuite de faire une offre pour des NFT (la majorité des ventes sont aux enchères). Misez sur des NFT populaires qui sont suivis par une forte communauté afin d’assurer la valeur de votre investissement.

Entrer dans l’écosystème des NFT n’est pas si compliqué… À condition d’en maitriser les codes ! Savoir parler le langage des communautés que vous suivez, connaitre les habitudes et les tendances des acheteurs de NFT mais aussi des artistes spécialisés… Votre objectif est de vous intégrer parfaitement à cet univers qui se développe à une telle vitesse que les consommateurs cherchent sans cesse des spécialistes qui seront capables de les aiguiller. Ce sera peut-être vous !