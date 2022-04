Apple proposerait la location d’iPhone fin 2022

Pour élargir sa clientèle et “vendre” plus d’iPhone, Apple souhaite proposer ses smartphone à la location. La Pomme pourrait bientôt permettre à ses clients de choisir cette option lors de la commande d’un iPhone.

Si l’information se confirme, la firme de Cupertino pourrait écouler encore plus d’iPhone dans le monde. Ainsi, le géant américain augmenterait ses revenus et toucherait plus de clients, notamment ceux ayant un faible pouvoir d’achat.

À en croire les dires de nos confrères de Bloomberg, l’entreprise de Tim Cook aurait trouvé une solution pour battre de nouveaux records de vente. Au lieu de payer d’un coup pour commander leur smartphone Apple, les clients loueraient le téléphone et en payant une somme mensuelle.

Le média américain indique également que la marque à la Pomme pourrait lancer une offre groupée. En d’autres termes, Apple permettrait à sa clientèle de faire un achat groupé par abonnement, comprenant un iPhone et la souscription à certains services de la firme.

D’après les analystes, Apple pourrait lancer cette option d’ici fin 2022. Le géant pourrait profiter de sa keynote habituelle de septembre pour présenter cette offre.

Bien évidemment, l’information est à prendre avec des pincettes. Pour le moment, Apple n’a communiqué aucune information à ce sujet. Mais il semble que les dirigeants de la Pomme envisagent sérieusement de louer ses iPhone.