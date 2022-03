Apple réserverait la puce A16 aux iPhone 14 Pro & Pro Max

À en croire les dires de certains analystes, la puce A16 Bionic serait présente uniquement sur les modèles haut de gamme des futurs smartphones d’Apple, à savoir l’iPhone 14 Pro et l’iPhone Pro Max. Si l’information se confirme, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max seraient ainsi équipés de l’actuelle puce A15.

L’analyste Ming Chi Kuo indique que seuls les modèles Pro du prochain iPhone seraient dotés de la nouvelle puce A16 Bionic. Kuo a souvent raison et dispose généralement d’informations fiables sur les plans d’Apple. Mais les fans de la marque espèrent bien sûr que cette rumeur soit fausse.

Dans le même sens, nos confrères de 9to5Mac indiquent que la firme de Cupertino serait en train de développer deux iPhone dotés de la puce A16 et deux autres modèles équipés de la puce A15.

9to5Mac indique aussi que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max auraient toutefois plus de mémoire vive que l’iPhone 13. Ils embarqueraient une RAM de 6 Go. Mais si l’information au sujet de la puce se confirme, les deux modèles ne bénéficieraient pas de gain de performance par rapport à l’iPhone 13 en ce qui concerne le CPU et le GPU.

Notons que les rumeurs indiquent aussi que la Pomme ne proposerait plus de modèle « mini » cette année.