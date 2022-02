Playstation prévoit 10 jeux-services d’ici mars 2026

C’est probablement la grosse nouvelle du jour. Sony prévoit de lancer pas moins de dix jeux services d’ici le mois de mars 2026, selon des discussions qui ont eu lieu à l’occasion de la révélation des chiffres trimestriels de la marque japonaise. Pour rappel, un jeu service est, dans la majorité des cas, un jeu multijoueur qui est agrémenté de contenus tout au long de sa vie. Il fait souvent la part belle aux micro-transactions, afin qu’il puisse générer des revenus durant de nombreuses années. Parmi ces jeux-services, on peut citer le dernier Halo Infinite, Call of Duty Warzone, Forza Horizon 5…

La nouvelle est forcément accueillie de façon mitigée, Sony ayant habitué ses joueurs à des expériences solo complètes et de grande qualité. Les jeux-services ont effectivement cette réputation de titre non fini, afin de garder du contenu sous le coude. Selon l’insider Shinobi, sur Twitter, “il n’y a pas de raison de s’inquiéter”. Sony tente en effet d’étendre ses capacités d’action, et va continuer à proposer des jeux solos tout en s’aventurant du côté des jeux en ligne, qui manque cruellement sur Playstation.

C’est en ce sens que Playstation a acquis Bungie dernièrement, le créateur de Halo et Destiny, et conclu des partenariats avec des studios tels que Firewalk, Deviation Games, etc. À voir donc ce que l’avenir nous réserve.