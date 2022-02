Ubisoft met fin à son battle royale Hyper Scape, très peu populaire

Coup dur pour l’éditeur français. Ubisoft a décidé de mettre fin à Hyper Scape, son Battle Royale, qui n’a pas connu le succès. Le jeu avait fait ses débuts il y a plus de 18 mois, et fermera ses portes le 18 avril 2022.

“Merci pour la passion et le dévouement”

“Nous avons pris la décision difficile de stopper le développement d’Hyper Scape et de fermer les serveurs du jeu le 28 avril”, indique Ubisoft sur son site. “Nous voulions créer une expérience de jeu de tir offrant des combats rapprochés intenses et rapides, empreints de verticalité, et nous remercions la communauté de nous avoir suivis dans cette aventure. Nous mettrons à profit tout ce que nous avons appris sur ce jeu dans nos futurs projets. À toute la communauté Hyper Scape, merci pour la passion et le dévouement dont vous avez fait preuve pour le monde de Neo Arcadia, dans le jeu ou ailleurs. Votre dévouement pour le jeu que nous avons créé restera à jamais dans nos cœurs.”

Ubisoft a souhaité concurrencer des titres tels que PUBG : Battlegrounds, Fortnite et Apex Legends, avant de se casser les dents. Pour rappel, Hyper Scape accueillait jusqu’à 99 joueurs par partie.