Apple préparerait une keynote au printemps

Cette année, Apple pourrait dévoiler un grand nombre de produits, dont l’iPhone 14 et une nouvelle montre connectée. D’après les dires de Mark Gurman, la Pomme pourrait prochainement organiser une keynote pour dévoiler certaines nouveautés.

À en croire les dires des analystes, l’iPhone SE serait présenté au printemps de l’année en cours. Les équipes de la firme de Cupertino seraient en train de terminer les derniers préparatifs pour organiser une conférence entre mars et avril.

Toutes les rumeurs laissent croire que l’iPhone SE 3 serait disponible au printemps 2022. Le smartphone embarquerait la technologie 5G et un écran beaucoup plus grand que son prédécesseur.

Bien évidemment, toutes ces informations sont à prendre avec des pincettes. Apple n’a rien dévoilé au sujet de l’iPhone SE de 3e génération. Mais il y aurait de fortes chances que ce smartphone arrive fin mars ou début avril.

On sait qu’Apple a l’habitude d’organiser des keynotes en mars. Au printemps 2015, le géant américain a tenu un événement pour dévoiler la première Apple Watch. Un an plus tard, il a présenté l’iPhone SE et un iPad Pro de 9,7 pouces. En mars 2018, Tim Cook a sorti par ailleurs un iPad d’entrée de gamme.