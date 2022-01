Apple maîtrise enfin la livraison de ses iPhone 13

Apple maîtrise à présent les délais de livraison de ses iPhone. Récemment, la holding financière JP Morgan a publié une note à destination de ses investisseurs indiquant que la Pomme arrive enfin à suivre la demande.

Aujourd’hui, le délai d’acheminement des iPhone 13 est de trois jours. Pour l’iPhone 13 Pro, la livraison prend cinq jours à en croire les dires de Samik Chatterjee, executive director chez JP Morgan.

L’iPhone 13 Pro suscite l’intérêt des fans, semble-t-il. Le smartphone embarque entre autres trois capteurs sur sa façade arrière alors que l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini n’en ont que deux. De plus, la version 13 Pro est plus abordable que l’iPhone 13 Pro Max, à puissance similaire.

L’analyste estime qu’Apple pourrait réaliser de très bons chiffres. Le retard des livraisons est un signe encourageant. Et si jamais la firme de Cupertino arrive à maîtriser ses délais d’acheminement aux clients, les ventes ne peuvent qu’accroitre.

En bref, tout porte à croire que la firme de Tim Cook pourrait battre de nouveaux records. D’ailleurs, le géant américain a atteint les 3000 milliards de valorisation à Wall Street, un chiffre qui pourrait s’envoler en 2022 avec la sortie d’un casque d’AR/VR et d’un iPhone SE 3, sans oublier la voiture autonome que la marque pourrait dévoiler en 2025…