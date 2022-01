Apple pourrait lancer une manette pour les jeux Arcade

Avec son service de jeux Apple Arcade, la Pomme est bien présente dans le monde du gaming. Pour aller encore plus loin, Tim Cook vient de déposer un brevet laissant croire que sa firme pourrait lancer une manette conçue spécialement pour les jeux Arcade.

Comme vous le savez, Apple Arcade est disponible sur l’iPhone, l’iPad, le Mac et l’Apple TV. Le succès du service n’est plus à démontrer. Certes, Apple est encore loin des mastodontes du gaming, mais est semble-t-il sur la bonne voie.

Pour attirer plus d’abonnés à son service, Apple pourrait lancer une manette Bluetooth. C’est en tout cas ce que laisse croire un brevet que la Pomme vient de déposer.

En proposant cet accessoire, la firme de Cupertino pourrait attirer plus de gamers vers son service Apple Arcade. Normalement, cette stratégie devrait permettre au géant d’atteindre cet objectif. Pourquoi ? Parce qu’il existe de nombreux jeux compatibles avec une manette sur Arcade, comme Skate City, NBA 2K22, Mini Motorways, etc.

Si la firme de Cupertino lance une manette pour les jeux Arcade, la concurrence va être rude face à Sony et Microsoft. De plus, l’appareil devra être plus performant que ceux disponibles sur le marché tels que la DualSense de Sony.