PlayStation : Sony prévoit un concurrent au Xbox Game Pass pour 2022

Ne nous mentons pas : le Xbox Game Pass est une révolution, pour le meilleur comme pour le pire. Au vu des économies réalisées par les utilisateurs avec ce service, qui attire toujours plus de monde, Sony semblerait vouloir le copier. Selon Bloomberg il y a quelques jours, le groupe japonais travaille sur une offre similaire, qui permettra de jouer à de nombreux jeux contre un abonnement mensuel.

Son nom de code ? Spartacus. Le service regrouperait aussi bien d’anciens jeux PlayStation que des jeux modernes. Les joueurs pourraient même accéder à des titres qui étaient disponibles sur PS1, PS2, PS3 et PSP, selon plusieurs formules tarifées à des prix différents.

This is Sparta

La première inclurait ce que le PlayStation Plus propose aujourd’hui : des jeux offerts chaque mois, un accès au jeu en ligne, des remises sur le PlayStation Store et les sauvegardes dans le cloud. La deuxième offre ajouterait de nombreux jeux PS4 et quelques jeux PS5. La troisième ajouterait elle les jeux PS1, PS2, PS3 et PSP, des démos, et la possibilité de jouer via le cloud. Les prix n’ont pas filtré.

Rappelons que, selon les dernières données officielles de janvier 2021, le Xbox Game Pass compte 18 millions d’abonnés. Et l’offre standard coûte 9,99€/mois. L’offre Ultimate est elle à 12,99€/mois et inclut la possibilité de jouer dans le cloud, le Xbox Live Gold et EA Play.

Spartacus viendrait ainsi regrouper les offres PlayStation Plus et PlayStation Now. Sony déciderait d’ailleurs de garder la première marque et abandonnerait la seconde.