Twitter rachète Quill Chat pour concurrencer Slack

Pour renforcer sa présence dans le secteur de la tech, Twitter vient de racheter Quill Chat, une messagerie instantanée liée au travail.

Quill Chat est l’un des concurrents de Slack, de Microsoft Teams ou encore de Mattermost. L’outil de communication se distingue de ces derniers par son interface native et bien d’autres fonctionnalités utiles.

« Nous avons lancé Quill Chat dans le but d’améliorer la qualité de communication humaine. Nous pensons que les outils que nous utilisons pour communiquer aujourd’hui ne sont pas les meilleurs possibles. Avec Twitter, nous continuerons à poursuivre notre objectif initial : rendre la communication en ligne plus réfléchie et plus efficace pour tous », indique les dirigeants de la messagerie dans un communiqué de presse.

Quill Chat repose sur une messagerie instantanée textuelle, avec plusieurs fonctionnalités, comme la visioconférence. L’outil de communication est conçu avec soin pour permettre à l’utilisateur de discuter dans des canaux publics ou privés, partager des documents, envoyer des messages, etc.

L’application Quill Chat s’appuie sur un système « freemium ». Elle est disponible en version gratuite limitée sur l’espace de stockage, les intégrations à des services tiers et l’historique, ainsi qu’en version payante à 15 dollars par mois et par utilisateur.

A noter que l’outil de communication Quill Chat n’est pas vraiment connu en France, et pour cause : il n’existe pas (encore) dans notre langue.